Predsednikova čestitka

Prevod romana In ljubezen tudi je izdala dunajska založba Zsolnay. Foto Igor Bratož

Novico, da je letošnji dobitnik avstrijske državne nagrade za evropsko književnost slovenski pisatelj, je dan po oznanitvi prejšnji teden pozdravil tudi eden od Jančarjevih bolj znanih bralcev.Na facebooku mu je namreč čestital avstrijski predsednikin zapisal: »Čestitke Dragu Jančarju za avstrijsko državno nagrado za evropsko književnost! Velik evropski pisatelj, katerega knjige zlezejo pod kožo.«Avstrijski zvezni predsednik je svojim sledilcem priporočil nemške prevode romanov In ljubezen tudi, Severni sij in To noč sem jo videl (prvega je prevedla, drugega, tretjega oba skupaj).Eden od komentatorjev na predsednikovi strani je dodal, da je v romanu In ljubezen tudi, za katerega je avtor prejel svojo četrto Delovo nagrado za roman leta kresnik , Jančar zasnoval evropsko panoramo in večplastno in poznavalsko opisal odločilna leta in dogodke 20. stoletja.Žirija, v kateri je odločala tudi novinarka ORF, ki je moderirala Jančarjev nastop na Modri zofi na lanskem frankfurtskem knjižnem sejmu, je v utemeljitvi 25 tisoč evrov vredne nagrade zapisala: »Izjemno doživet prikaz prepadov naše zgodovine skozi posameznika: v tem je ena izmed velikih odlik njegovega dela.«Med prejemniki te nagrade so ugledna pisateljska imena, lani jo je dobil, predlanskim, še prej...