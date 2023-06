Booktok vse bolj relevanten tudi za velike založniške hiše

V nadaljevanju preberite:

Družbena omrežja imajo nedvomno izrazito negativen vpliv na področju konzumiranja in percepcije kulture in umetnosti, pravzaprav veljajo za glavnega krivca za izgubo fokusa in preokupacijo s trivialnostmi. Vendar se pojavljajo tudi nekatere pobude, ki morda niso povsem nepomembne, vsaj kar zadeva mlado generacijo. Na tiktoku bodo letos prvič podelili knjižne nagrade, sicer tokrat le za območje Velike Britanije in Irske. Zadeva ni nova, knjižni klub na tiktoku obstaja že nekaj let, tako imenovani booktok pa je v zadnjem letu postal zelo popularen.