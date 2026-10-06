Prevajalski poklic na robu izginotja

»Brez prevajanja bi živeli v provincah na meji s tišino,« je zapisal francosko-ameriški pisec, prevajalec in filozof George Steiner. S tem citatom v prevodu Jerneja Županiča je Društvo slovenskih književnih prevajalcev pospremilo mednarodni dan prevajalcev in prevajanja, 30. september. Ob tem so objavili posodobljeni etični kodeks ter opozorili na aktualne probleme na tem področju. Med njimi so raba umetne inteligence in slabe razmere za delo, na kar opozarjajo tudi sindikat Zasuk in prevajalci avdiovizualnih vsebin. Spomnimo, Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev (DSFTP) je nedavno opozorilo na precejšen upad kakovosti avdiovizualnih prevodov, hkrati pa na pritiske naročnikov z vsiljevanjem strojnih prevodov, reduciranjem njihovega dela na pregledovanje teh ter ...