FOTO:Pri politiki gre samo za to, kdo bo črni peter

Mitja Čander, urednik, direktor Beletrine: Čas se je spremenil, zavladala je mantra- realiziraj se, pokaži, vse, kar znaš. Vsak je danes že unikum, vsak se ima za zelo izvirno osebnost, a ko vse te osebnosti daš na kup, se zdi, da vlada večja uravnilovka kot kdajkoli prej.

FOTO: Voranc Vogel

Mitja Čander, pisatelj urednik: Pozicija umetnosti in intelektualcev je danes šibkejša, kot je bila kdaj prej, ker so izgubili avtoriteto, da so oni prinašalci neke osebne vizije ali neke unikatne misli. Ker se zdi, da ima danes vsak mnenje o vsem.FOTO: Matej Pušnik

Mitja Čander

Direktor založbe Beletrina, urednik, esejist, literarni kritik, šahist, človek, ki je kljub temu, da se je rodil z okvaro vidnega živca in bi ga čakala služba telefonista, svoje življenje posvetil izdajanju knjig, pisanju. Po treh zbirkah esejev je napisal romaneskni prvenec Slepec, v katerem preizprašuje intimno izkušnjo slepote. Kot študent primerjalne književnosti je začel na radiu Marš, Katedri in Večeru, na začetku devetdesetih urejal študentski časopis Tribuna, leta 1996 soustanovil Študentsko založbo, bil je scenarist številnih dokumentarcev in dramaturg, med drugim Ane Karenine v režiji Dušana Jovanovića v ljubljanski Drami; med letoma 2010 in 2013 je bil programski direktor javnega zavoda Maribor 2012, evropska prestolnica kulture.

Naslovnica knjige Slepec, Mitja Čander FOTO: Litera

FOTO: Voranc Vogel

Vstopim v Kavarno Slamič, sedi v restavraciji, ob steni, zamišljen, s telefonom na mizi. Kot vsakič, kadar se srečava, začutim, da me je zaznal že nekaj metrov prej, preden sem vstopila. Ko se mu približam, že vstane v vsej svoji višini klenega Hočana, se z živo modrimi, rahlo begajočimi očmi zazre vame, se široko nasmehne in ponudi roko v pozdrav.Zalotim se, da ga, tudi zaradi izkušnje branja njegovega romanesknega prvenca Slepec, še posebej natančno opazujem, da bi zaznala tisto, česar očitno nisem v vseh teh letih. Nikoli ga nisem dojemala kot nekoga, ki slabo vidi. Vedno se je zdel suveren, samostojen, neranljiv, tip pač, ki vodi igro.Nekaj bova še pojedla, kaj praviš, reče in že približa jedilnik čisto k očem, tako kot sicer že tri desetletja in več bere rokopise in prebira sporočila na telefonu.Natakarico zazna ob mizi, še preden jo opazim sama. Zame krompirjevo juho, reče in jo pogleda. Potem pa mi dajte kar svinjsko ribico, v vinski omaki. Sama naročim testenine z jurčki.Vidiš, očitno sem moral napisati svoj prvi roman, da sva se po dolgem času spet srečala, reče s širokim nasmehom, in to prav v Slamiču. Slamič ima posebno literarno zgodbo, ki sega v predvojni čas, tako kot so imeli v Cankarjevem času svoj Rožnik, smo mi imeli privilegij, da smo okusili literarni krog v Klubu Nove revije, na Cankarjevi 10, kjer nam je kuhal Tonči.Neštetokrat so sedeli na dvorišču, poleg kemične čistilnice, v sosednji stavbi je imela svoje prostore Študentska založba. Vsako popoldne so z balkona založbe preverili, ali tam spodaj za mizo sedi Niko Grafenauer, potem je bilo treba nujno dol.Prav tam sem, mislim da leta 2001, z njim naredila prvi intervju za Sobotno prilogo. Sedela sva na dvorišču, popoldan se je prevešal v večer, on pa je še vedno strastno govoril o knjigah in avtorjih, ki so ga oblikovali. Bil je tako artikuliran, da se mi je zdelo, kot da piše esej. Spomnim se, da so za sosednjo mizo sedeli Grafenauer, Jurij Hudolin in Aleš Čar ter si naročili prvo steklenico rdečega, ko sem Čandra vprašala, kje je danes tista pariška literarna dekadenca, o kateri beremo v romanih, se je nasmehnil; tukaj vendar, ozri se okrog sebe. Vedno hrepenimo po časih, ki so se zgodili nekoč, in pozabljamo, da se dogajajo zdaj.In zdaj sva tukaj, v Slamiču, hm, dvajset let kasneje, nič več se ne sprašujem, kje je literarna dekadenca, ker ni več časa, ker na nas legajo druga, težja vprašanja.Odraščali smo v devetdesetih, govori Mitja, v mentaliteti naših literarnih dedov, Vitomila Zupana, Jožeta Pirjevca, ki ju nismo spoznali, smo pa osebno poznali druge velikane, o katerih smo na faksu pisali eseje; Nika Grafenauerja, Rudija Šeliga, Daneta Zajca, Lojzeta Kovačiča, Andreja Hienga.Boema je bila takrat v umetniških krogih uzakonjena, razlaga, bila je način našega življenja, način upora, način razmišljanja. Takrat ni bilo dobro sprejeto, če si ves čas poudarjal, da moraš delati, se smeje, pa čeprav smo delali vsi, tako tisti, ki smo bili na svobodi, kot tisti v institucijah. Drugače kot danes, ko mora umetnik, literat biti kakor uspešen podjetnik, z izdelanim nastopom, biografijo, z »unikatno zgodbo«.Kot urednik dobro ve, da je bilo ob vsakem novem romanu, ki so ga izdali, vedno prvo vprašanje, »koliko avtobiografskega je v njem«. Drago Jančar je to noto vedno zanikal in poudarjal imaginacijo, Lojze Kovačič je zavestno izhajal iz osebnoizpovednega, Vitomil Zupan tudi.Seveda sam ne zanika, da velik del romana Slepec izhaja iz osebne izkušnje slabovidnosti, iz česa pa naj bi, se zasmeje; zdelo se mi je, da o tej temi moram nekaj povedati, da jo s tem detabuiziram. Začel sem s tematiko slabovidnosti na intimni ravni, potem me je odnašalo vedno bolj v politiko, v refleksijo lastnih izkušenj z njo, pa tudi v raziskovanje metafore družbene slepote.Slepec je lahko na neki način čuden, odbijajoč, ker tava v temi, tiplje, po drugi strani pa mu prav zato družba prizna, da nekako vidi več. Saj poznate mite o slepih pevcih, od Homerja naprej, se zareži in nese v usta žlico juhe.Hkrati pa slepec velja za nekoga, ki vidi globlje, on ve, on bo povedal, kam gremo. Vid je družbena kategorija. Vsaj zadnjih petsto let določa našo civilizacijo. Tudi družbeno sprejetost, sploh danes, če pogledamo, kaj vse ljudje počnejo, da bi bili vizualno všečni. Vsa družbena omrežja, se zdi, delujejo samo na ta pogon.Veste, kaj, rabiva še pribor za drugi del kosila, reče, tako mimogrede, ko gre mimo natakarica.Res je, da se je s to tematiko dolgo ukvarjal in o njej zelo dolgo razmišljal, dokler se ni pod vplivom Dušana Jovanovića sprostil v domišljiji in fabuli; tak način pisanja mu je omogočil bolj svobodno raziskovanje življenja. Vemo, da se moraš v avtobiografski prozi marsikje samocenzurirati, razen če si Karl Ove Knausgård, a potem te toži vsa družina. Če pišeš tak tip literature, moraš biti popolnoma brezobziren do sebe in do drugih.Zato je ta roman vseeno pomenil veliko osvoboditev, tudi čutnosti in domišljije. Kot otrok sem zelo hitro vedel, česa vse v življenju ne bom mogel početi, reče. Da ne bom mogel biti zdravnik, da nikoli ne bom pilot. No, ne želim biti zdaj sentimentalen, se zasmeje, vsi imamo svoje omejitve, a kot otrok si vendarle misliš, da boš lahko vse.Čez mizo obvisi nekaj nedoločljivega, kot bi šele zdaj prvič pomislila, kdo je človek, ki je bil pred dvema desetletjema urednik mojih prvih dveh romanov, ki sem ga srečevala v različnih obdobjih in v njegovih različnih družbenih vlogah in mislila, da ga poznam.Človek iz ozadja, ki vleče niti, kot je zapisal Matija Stepišnik. Šahist kulturne scene, kot je rekel o njem Samo Rugelj. Mnogi mu to očitajo, je rekel Rugelj, po drugi strani pa, če bi bilo več takšnih intelektualcev, bi bil vpliv kulture v naši družbi večji.Popolnoma mi je jasno, da me je večkrat poneslo, od objestnosti in občutka, da sem pomemben človek, to se zgodi skoraj vsakemu na funkciji. Zato je moj literarni lik človek, ki se zave, da pripada marginalni skupini, da je v osnovi na robu, čeprav rine proti središču, proti vladni palači. A vsak dan te situacije v življenju spomnijo na to, od kod prihajaš. Recimo, vprašam. Recimo že to, da se, ker ne vidiš dobro, rokuješ z napačnim človekom, ali da se zaletiš v steklena vrata v baru ali v zapornico na bencinski črpalki. Ljudem okoli tebe se takrat zdiš bedak.Staršem so zaradi njegove okvare vidnega živca predlagali, naj ga dajo v zavod, v posebno šolo za slepe in slabovidne, v geto, odreže, da beseda trdo pade na mizo. Šah je bil ena prvih njegovih bitk proti getoizaciji. In njegova glava, možgani, oster, analitičen um.Otroci, ki so šli v šolo za slepe in slabovidne so imeli takrat dve možnosti: da so telefonisti ali da so fizioterapevti. Druge možnosti skorajda ni bilo.Hočem reči, da so bile te pozicije takrat zelo jasne, kaj si lahko. Sanje – kaj bom, ko bom velik, za nekoga z okvaro vidnega živca niso bile dovoljene.Moji starši so se tako morali boriti za nekaj, kar je za moje otroke samoumevno, torej da hodijo v običajno šolo, reče z glasom, ki ne dopušča sentimentalnosti. A treba se je zavedati, da za marsikoga v družbi nekatere stvari niso samoumevne. Včasih je treba priti od točke A do točke B; kar nekomu pomeni pet minut hoje, je zame veliko bolj stresna stvar.Prvič je to izgubljenost in nemoč zapisal v enem od esejev Gotski gozd, kjer opisuje, kako se je prvič sam znašel na letališču, v gozdu zvokov, dražljajev, utripov, množice hitečih ljudi ... in kako se v tem kaosu, če vidiš tako nejasno, kot vidi sam, zanesti na vse svoje izostrene čute, prositi za pomoč, in s pomočjo drugih poiskati pravo smer.Slepec je zgodba o silni želji po emancipaciji, ki je pri meni gotovo bila, želja po tem, da bi bil enakovreden član družbe, v šoli, na nogometnem igrišču. Tudi ta avtobiografski drobec je vdelal v roman. Kot otrok je vse popoldneve sedel na igrišču in čakal, da bo en igralec premalo, da ga bodo vzeli medse, vsaj za število. Nisem pa sedel doma in se jokal, se zasmeje in dvigne glas.Nekatere ljudi, vidim zdaj, to blazno razjezi. Na kaj točno misli, vprašam. Ziritira jih ta sila, da si izboriš svoje mesto. Nekatere tak boj navdušuje, drugi so prepričani, da si preveč vehementen, v smislu, tvoje mesto je tam, na robu. Če slepec sedi v kotu in joče, je za družbo sprejemljiv, ko pa pokaže nekaj objestnosti in vehemence, potem pa ne gre več.Seveda je v okvirih družbenih pričakovanj uspel, pokima, končal je študij, pridobil družbeni ugled. To je bil nenehen boj, v katerem nisi ves čas čista duša, vmes te zanese, misliš, da obvladuješ svet okrog sebe, a te potem življenje hitro postavi na trdna tla, reče. Zato se zdaj toliko bolj zaveda privilegija, da lahko dela z avtorji, da lahko izdajo knjigo Svetlane Makarovič, Nika Grafenauerja ali Draga Jančarja, da se ne priklanjajo ne na eno ne na drugo stran, da imajo privilegij, da ustvarjajo dobre knjige.Spomnim se tistega brbotanja nekih novih literarnih tokov, ko so bili še mladi entuziasti, z žarečimi obrazi, zaljubljeni v knjige. Najprej sta bila Čander pa poet Aleš Šteger, pridružila sta se jima še pisatelj Dušan Šarotar, tehnični direktor Marko Hercog in potem je padla ideja, da bi ustanovili založbo. Prej so se literarni krogi zbirali okrog revij, kot so Perspektive, Nova revija, Literatura, se spominja.Mi pa smo si rekli, prostor je zasičen z revijami, dajmo, naredimo založbo. Knjige imajo dolg rok trajanja, čez dvajset let jo lahko spet vzameš v roke. Bili smo nori in mladi, v zgodnjih dvajsetih, ko smo izdali prvo knjigo Matjaža Pikala, smo v Tivolskem gradu tako praznovali, kot bi osvojili vrh sveta. Knjige so bile konkretne, lepe, težke kot opeke, res smo verjeli, da lahko z njimi zgradimo nekaj novega. Vsake smo se tako iskreno veselili, popivali celo noč in vmes snovali nove projekte.Petletnica založbe je bila izgovor za novo praznovanje, stota Beletrinina knjiga za novo. Drugo leto bo razlog za še večje slavje, ko bo založba praznovala 25 let delovanja. Vmes se je zgodil festival literatur sveta Fabula, zdaj je že vrsto let pod taktirko Mance G. Renko; v mesto so začela prihajati zvezdniška imena, Herta Müller, Irvine Welsh, Jonathan Franzen, Hanif Kureishi, David Grossman, Richard Flanagan ...Založba ima zdaj dvajset zaposlenih in veliko večji obseg poslovanja, uspešno so uvedli digitalizacijo, zaposleni so visoko profilirani profesionalci v kulturnem menedžmentu; ob knjigah imajo še Biblos, platformo za elektronske knjige, ki je v velikem vzponu, lani je bilo sto tisoč izposoj e-knjig, se pohvali, pa spletni časopis Air Beletrina, uspešen festival Dnevi poezije in vina na Ptuju, ukvarjajo se s spletno dostopnostjo oseb s posebnimi potrebami, tu je še mednarodna platforma Versopolis.Hočemo ohranjati polje svobode, samo za to gre, odreže z jasnim glasom. Kako to misli? Založba je postala kompleksen mehanizem različnih projektov, ker samo s knjigami, kljub subvencijam, ne bi mogli preživeti. Sredstva države so se od leta 2012, ko je bila kriza, znižala za tretjino in se od takrat niso popravila niti za cent. Če bi hoteli živeti samo od tega, bi bili mikro založba, z največ tremi zaposlenimi, ali pa bi nas doletela usoda Modrijana in drugih. Ko se je ekipa vrnila iz Maribora, evropske prestolnice kulture, so vse izkušnje implementirali v založbo in radikalno spremenili način dela, način razmišljanja, vsega. In mislim, da če tega ne bi naredili, ne bi preživeli, poudari.Če je pred izkušnjo EPK še verjel, da je položaj intelektualca vitalnega pomena za slovensko družbo, pa tudi, da založbe in kulturne institucije, kakršna je Beletrina, ne morejo kar tako propasti, se je po letu 2013 zavedel, da je utopično pričakovati pomoč. Tako je ne morejo pričakovati zdaj, ko so tu na Kersnikovi izgubili prostore založbe. Ko sem se leta 2013 vrnil iz Maribora, ni bilo lahko, bila je kriza, knjige se niso prodajale, nikakor nismo mogli dobiti kredita, da bi imeli za plače zaposlenih ...Takrat sem spoznal, da nikomur v resnici ni mar. Poglejte samo založbo Modrijan. Se je kdo zganil, ko je propadla?Zanimivo, da sta oba, Aleš Šteger z romanom Odpusti in zdaj on s Slepcem, izhajala iz izkušnje vodenja Evropske prestolnice kulture; oba je v romanu na koncu zaneslo v norost, ludizem, karneval, grotesko. Je bila ta izkušnja tako vseobsegajoča, tako prelomna in radikalna, da sta jo oba morala reflektirati leta kasneje?To je bila gotovo radikalna izpostavljenost v družbi, reče resno. Kot krizni menedžerji smo prevzeli projekt, pri katerem so bila družbena pričakovanja nerealna in nabildana do konca, po drugi strani pa je bila družbena klima takrat na najnižji točki, ekonomsko, socialno, človeško.In v takih razmerah reševati projekt, biti v navzkrižnem ognju tisočih interesov, ni bilo lahko. A je že tako, pravi, da pri politiki nazadnje šteje glas ulice, kar pa ne gre skupaj s konceptom racionalnega intelektualca, ki hoče nekaj doseči, spremeniti. Pri politiki gre samo za to, kdo bo črni peter, to je ključna igra v politični areni, potisniti vso krivdo stran od sebe in jo prenesti na nekoga drugega.To je ta stara ritualna logika: ljudstvo je od nekdaj potrebovalo grešnega kozla. Saj vidimo, kako je, nekdo odleti zaradi letalske karte, drugi zato, ker je njegov šofer nekajkrat odpeljal hčerko v glasbeno šolo. Nekdo pa naredi radikalne napake, zaradi katerih je na psu vsa država, pa se nič ne zgodi.To me je blazno presenetilo, ta mehanizem, ki sem ga spoznal od blizu. Nenazadnje tudi na lastni koži, vprašam, po koncu EPK je bilo kar nekaj ovadb, očitkov o korupciji. Sploh na zaključku EPK 2012, pokima, ko je novi mariborski župan videl vodstvo EPK kot dediščino prejšnjega župana, čeprav me je imenovala vlada, ne župan. Kakorkoli, ni bilo lepo, reče. Pretežka zgodba. Srkne požirek mineralne, ki je na mizi skoraj nedotaknjena. Vmes si naroči kavo. Že leta ne kadi več, tudi nazdravljanje ob vsaki novi knjigi je postalo bolj umirjeno, se zasmeje, da razmisli o številnih projektih, raje hodi na dolge sprehode, in ja, zdaj, ko je našel užitek v imaginaciji, v tej svobodi ustvarjanja, ko se je vsaj med pisanjem osvobodil svojega ostrega, analitičnega uma, zdaj, pravi, ga že vabi nova zgodba. Nov roman.