Primož Suhodolčan: Mladi ne berejo manj, berejo drugače

Mladinski in otroški avtor Primož Suhodolčan (1959) sodi med najuspešnejše domače pisatelje. Med mladimi bralci je priljubljen, ker jih razume in spoštuje. Pogosto je v stiku s svojim občinstvom, zato dobro pozna njihove želje in pričakovanja ter tudi izzive. Andrej Predin Sodite med najuspešnejše domače avtorje mladinske in otroške literature. Več let ste pogosto v stiku z mlajšimi bralci. Ste morda sami opazili kakšne spremembe v bralni pismenosti otrok? Moderne tehnologije in hitro spreminjajoča se družba lahko marsikaj povedo, ne morejo pa vsega. Prav zato so neposredni in pristni stiki z mladimi vsaj zame vedno navdihujoči in kot avtorju nujni. Pisatelj mora bolj kot kadarkoli prej biti ves čas na lovu za dobrimi zgodbami. Lahko potrdim, da mlade še vedno zanimajo junaki in zgodbe, ...