»Danes si nihče ne bi upal napisati Satanskih stihov, kaj šele izdati«

Salman Rushdie, ki zdaj že dolgo­ živi v New Yorku, se je jeseni pred dvema letoma petič poročil.­ Njegova izbranka je trideset let mlajša pesnica in fotografinja­ Rachel Eliza Griffiths. ­Julija lani je dokončal nov roman, avgusta­ ga je v Chautauqui na zahodu države­ New York z nožem napadel Hadi Matar, 24-letnik libanonskega rodu. Rushdie je preživel, a izgubil oko, poškodovano ima roko. Kljub vsemu, je povedal v intervjuju, je hvaležen, zanima ga prihodnost. Dodal je: »Zmeraj sem mislil, da so moje knjige bolj zanimive od mojega življenja. Kaže, da se svet ne strinja s tem.«