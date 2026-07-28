Problem treh teles: Kako Kitajci rešujejo svet in galaksijo

Prelomno delo svetovne znanstvene fantastike tega stoletja je velikopotezna vesoljsko-ekološka saga, ki v slovenskem prevodu presega angleško izdajo. Problem treh teles kitajskega pisatelja Liu Cixina velja za enega najbolje prodajanih znanstvenofantastičnih romanov vseh časov, kar ga uvršča ob bok Peščenega planeta, 1984 in Iger lakote. Natančne naklade niso znane, a globalno naj bi se prodaja teh knjig gibala okrog 30 milijonov izvodov, celotna serija Igre lakote celo do 100 milijonov. Je tudi najuspešnejše delo kitajske znanstvene fantastike, toda kljub fenomenalnemu vtisu, ki ga je tako s formo kot z idejami pustilo na žanrski sceni, ni sledil naval drugih avtorjev, prav tako Liu Cixin po njem ni napisal nobene uspešnice. Tako je knjiga oziroma trilogija Sled Zemljine preteklosti, ki ...