Prodaja e-knjig v ZDA že peto leto usiha

Britanskemu založništvu se je v času pred koronavirusom lepo godilo, za njim je rekordno leto, tako po prodaji knjig kot po izvozu. Na drugi strani Atlantika je zveza ameriških založnikov AAP ob pregledovanju statističnih podatkov za lansko leto lahko ugotovila le »droben korak naprej« pri dohodkih, v primerjavi z letom prej so lani po dosegljivih podatkih zaznali pičlo, 1,1-odstot­no rast. Ameriška založ­niška industrija je ustvarila 21,6 milijarde evrov, v vseh formatih in po vseh prodajnih kanalih so prodali 2,76 milijarde enot ­oziroma izvodov.Letni StatShot, kot v AAP imenujejo mesečne in letne preglede, ki veljajo za ...