Proti delitvi na naravo in kulturo

V nadaljevanju preberite:

Le malokatera knjiga postavi tako močno ogledalo celotni družbi in pri tem kriči, da je njeno mišljenje o sami sebi popolnoma zgrešeno, prav zato pa je korenito zgrešeno njeno dojemanje sveta, kar posledično pomeni, da smo kot civilizacija dokončno in nepovratno zašli (in zgrešili smisel). Za kaj torej gre, kje je jedro te zgrešenosti?