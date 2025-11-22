Danes praznujemo prvi nacionalni dan slovenskega stripa

V preteklosti se je strip spopadal s predsodki, da ne gre za pravo literarno zvrst, saj ne omogoča enakega umetniškega dosega kot druge oblike, danes pa velja za polnovredno literaturo za bralce vseh generacij. Zaradi sposobnosti nagovarjanja tako na ravni besede kot slike, ima strip številne prednosti. V želji, da se mu nameni več pozornosti, je vlada 22. november razglasila za nacio­nalni dan stripa.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko se je za predlog razglasitve nacio­nalnega dneva stripa odločila na podlagi več pobud. Osnovno zamisel je dala pesnica Anja Zag Golob kot predstavnica založbe VigeVageKnjige. Zavod Razvoj Maribor je dal pobudo za razglasitev leta Mikija Mustra – Miklavž Muster pa je v sodelovanju s Strip.art.nico Buch opozarjal, da letos mineva sto let od rojstva njegovega očeta, ki velja za enega izmed pionirjev slovenskega stripa.

Na ministrstvu za kulturo (MzK) so se za podporo stripu odločili tudi zaradi skrb vzbujajočih rezultatov o bralni pismenosti Slovencev. Zaradi vizualnega elementa je strip odlično izhodišče za krepitev branja, pa tudi za razvoj vizualne pismenosti. »V Sloveniji je strip na zelo visoki kakovostni ravni in je žanrsko raznovrsten, imamo vrhunsko in plodno stripovsko produkcijo, tako izvirno kakor prevodno. V slovenščino so prevedeni številni stripovski klasiki, biografije zgodovinskih osebnosti, strip podarjajo celo kot protokolarno darilo, obenem ostaja dostopna in lahkotna umetniška zvrst, ki privablja nove generacije in skupine bralcev,« so povedali na MzK.

»Strip ima v Sloveniji bogato zgodovino, danes je to po svetu razširjena sodobna umetniška zvrst, ki omogoča naslavljanje različnih tematik, tudi tabuiziranih. Mustrove stripe o Trdonji, Lakotniku in Zvitorepcu, ki so začeli nastajati kmalu po drugi svetovni vojni (1952), otroci berejo še danes. Nedavno je ta stripovska serija doživela uprizoritev v Slovenskem mladinskem gledališču. Tudi sicer so stripi navdihnili vrsto gledaliških predstav. Na slovenskih odrih smo na primer že videli Alana Forda v Šentjakobskem gledališču in uprizoritev Pod svobodnim soncem je leta 2023 nastala v koprodukciji SNG MB in SNG NG po stripovski, ne zgolj literarni predlogi.«

Podpora agencije za knjigo

Javna agencija za knjigo (JAK) podpira področje stripa od ustanovitve. Danes sodelujejo s kar 22 založbami, ki občasno ali redno izdajajo stripe. »Strip ima svoje mesto na vseh razpisih JAK za izdajanje knjig, tudi v okviru razpisa za sofinanciranje knjig ob tridesetletnici samostojne Slovenije je bil med sofinanciranimi knjigami tudi strip, ali pa razpisa ob Cankarjevem letu. Sofinanciranje silovito narašča. Leta 2015 je bilo za knjižne izdaje namenjenih 7000 evrov, leta 2018 že 15.000 in leta 2020 43.500 evrov, lani 76.500 evrov in letos kar 148.865 evrov. Povečanje na tem področju je torej več kot dvestoodstotno,« je povedala direktorica JAK Katja Stergar. Dodati je treba, da je JAK eden od ­partnerjev v mreži Traduki, v ­kateri prav tako sofinancirajo izdajanje stripov – slovenskih v tujih jezikih, pa tudi tujih v slovenščini. Veliko pozornosti namenijo spodbujanju slovenskega avtorskega stripa.

»Prav tako je dobrodošlo, da obstaja več založb, ki so specializirane za izdajanje stripov, se ukvarjajo z razvojem stripa in o področju stripa tudi izobražujejo. JAK revijo Stripburger in njene posebne izdaje sofinancira od leta 2009, založba VigeVageKnjige je od leta 2020 med programsko sofinanciranimi, izdajanje stripov sofinancirajo tudi nekaterim drugim programskim ali projektnim založbam, na posebnem razpisu vsako leto ob izvirnih slikanicah sofinanciramo tudi izvirne stripe. Razvoj izvirnega stripa je najlažje spodbujati v okviru večletnih projektnih razpisov, prek katerih so sredstva za nastanek ene knjige zagotovljena tri leta.«

Sredstva namenjajo tudi knjigarnam. Med 23 sofinanciranimi knjigarnami so kar tri specializirane za strip. V nacionalnem projektu Rastem s knjigo so že leta 2015 prvič izbrali strip – Živalsko kmetijo Andreja Rozmana - Roze in Damijana Stepančiča, naslednjič je bil strip izbran leta 2022. »Strip je lahko – tako kot vsaka druga literarna zvrst – kakovostno branje, ki spodbuja razvoj možganov, krepi empatijo in buri domišljijo. Berimo in kupujmo stripe, pa tudi vse druge dobre knjige, ozrimo se predvsem po izvirnih slovenskih delih in uživajmo.«

Kdo sodeluje pri projektu

Ministrstvo za kulturo je povabilo k sodelovanju knjižnice, založbe, knjigarne ter založbe, ki izdajajo stripe. »V središču pozornosti bodo seveda na eni strani avtorji stripa ter prevajalci, na drugi pa bralci stripov ter vsi, ki doslej morda sebe še niso šteli med bralce stripov, a bodo prav zaradi nacio­nalnega dneva stripa to postali,« je pojasnila koordinatorka projekta na MzK Petra Blajhribar Kubo in opozorila, da ne smemo pozabiti na pedagoške delavce in knjižničarje, ki imajo priložnost promovirati stripe pri bralcih kot zvrst, ki je dostopna in se loteva različnih tem, tudi tabujev, pogosto pa predstav­lja zabavne vsebine, zaradi katerih tudi naključen bralec ponovno pride v knjižnico in vzame v roke strip ali drugo literaturo.

Eden od ciljev nacionalnega dneva stripa je povezovanje avtorjev, prevajalcev, urednikov in izdajateljev stripov, da bi s skup­nimi akcijami in usklajenim delovanjem strip približali čim širši javnosti. »Na ministrstvu za kulturo smo sklicali sestanek, na katerega smo povabili kar najširši krog vseh, ki delujejo na področju stripa. Odziv je bil množičen. Pobude ministrice so bili prav vsi veseli, čeprav je prišla komaj dober mesec pred nacionalnim dnevom stripa. Pa vendar so avtorji in založniki prepoznali, da gre za pobudo, ki lahko prerase v dolgoletno tradicijo in bo imela takojšnje učinke in dolgoročne pozitivne posledice na sektor.«

Pošta Slovenije je januarja izdala priložnostno znamko v spomin Mikiju Mustru, Banka Slovenije pa bo 26. novembra dala v prodajo in obtok Mustrov spominski kovanec. Foto Blaž Samec

Slovenski strip v številkah

V zadnjem desetletju je pri nas v povprečju izšlo 90 stripov na leto v knjižni obliki, izšlo je tudi trinajst elektronskih knjig. Približno 500 izdaj je prevodnih, 400 pa izvirnih slovenskih stripov. Opazno je, da je žanr v zadnjih letih v porastu. »Med prevodnimi deli vodijo dela v angleškem (194) in francoskem jeziku (187), sledijo prevodi iz nemškega (29), italijanskega (13) in španskega jezika (11), nekaj je tudi prevodov iz japonščine, portugalščine, nizozemščine, hrvaščine in v manjšem obsegu iz drugih jezikov,« so pojasnili v Narodni in univerzitetni knjižnici, kjer so pripravili podatke.

Večja priljubljenost stripov se kaže tudi med založniki. Med najbolj dejavnimi so Graffit, Mladinska knjiga, zavod VigeVageKnjige, Forum, Buch in Buch v sozaložništvu z zavodom Strip art, studio Risar, Družina, Morfemplus in drugi z manj kot 20 izdajami. Čedalje več stripovskih knjižnih izdaj na različnih vsebinskih področjih, ki nagovarjajo celotno paleto bralcev, je izziv za bibliotekarje in ­katalogizacijo, saj obstaja več ­podzvrsti.

Dogodki na dan stripa

Kampanja za promocijo stripa bo s sloganom Imam karakter, berem stripe potekala v organizaciji ministrstva za kulturo. V Mestnem muzeju Ljubljana bo ministrica za kulturo Asta Vrečko nagovorila javnost, sledil bo interaktivni dogodek dua Slika z jezika, v katerem strip nastaja v živo tudi na predloge občinstva. Ob razstavi o Mikiju Mustru, ki sta jo pripravili Strip.art.nica Buch in Miklavž Muster, bo nagovoril javnost tudi Miklavž Muster, sledil bo vodeni ogled razstave. Pripravili so tudi več dogodkov v okviru Slovenskega knjižnega sejma – v ponedeljek bo na odru mladih stripovsko-raperski šov Imam karakter, berem stripe, na katerem bosta Urh Mlakar in Jernej Žumer sproti prevajala odzive občinstva v stripovsko zgodbo, brez vaj ali vnaprej pripravljenega scenarija. Na glavnem odru bo v sredo potekal strokovni pogovor o stripu na temo, zakaj sta vlogi založb in ustvarjalcev ključni za razvoj stripa pri nas. V času knjižnega sejma bodo potekale tudi delavnice stripa v stripovskem kotičku.

Na nacionalni dan stripa se bodo odvijali tudi dogodki drugih organizatorjev, založba VigeVageKnjige bo danes zvečer v Lutkovnem gledališču Maribor vodila pogovor z Boštjanom Gorencem - Pižamo, veliko dogodkov pripravljajo tudi v knjižnicah po državi. Kot so poudarili na ministrstvu za kulturo, si želijo, da bi v prihodnje, ko bo nacionalni dan stripa stalnica, vključenih še več sodelujočih, od javnih zavodov do založb in nevladnih organizacij. »Upamo, da bo nacio­nalni dan stripa postal tradicija, da bo nekaj tako samoumevnega, kakor je Ta veseli dan kulture. Obenem upamo, da bo z nacionalnim dnevom stripa tudi strip dobil več prostora na knjižnih policah in bralnih seznamih ter da bo spodbudil k branju čim širši krog javnosti vseh generacij.«