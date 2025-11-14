  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Knjiga

    Prvi pravopis, ki nastaja na očeh javnosti

    Novi slovenski pravopis bo predvidoma dokončan v letu dni. Za tiste, ki bi radi kaj dodali, še ni prepozno.
    V zadnji v sklopu rednih javnih razprav so od 14. oktobra poglavja Ločila. FOTO: Matej Družnik
    Galerija
    V zadnji v sklopu rednih javnih razprav so od 14. oktobra poglavja Ločila. FOTO: Matej Družnik
    Simona Bandur
    14. 11. 2025 | 17:04
    14. 11. 2025 | 17:28
    6:25
    A+A-

    Pravopis 8.0, prvi, ki nastaja na očeh javnosti, je skoraj pripravljen, so včeraj naznanili člani pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU. Za tiste, ki bi radi kaj dodali, še ni prepozno: do sredine decembra poteka peta javna razprava, februarja še za zamudnike, je spomnila dr. Helena Dobrovoljc z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. V novem pravopisu, ki naj bi izšel v približno letu dni, bo marsikaj novega, na primer Novo Mesto, in tudi nekaj starega, recimo božič.

    image_alt
    Kozma Ahačič: Neoprijemljivost časa pušča sledi tudi v jeziku

    Poimenovanje Pravopis 8.0 skriva v sebi tudi nekaj zgodovine: prvi pravopis, delo Frana Levca, je izšel leta 1899, od njega še šest izdaj (zadnja leta 2001), zato so najnovejšega poimenovali 8.0. »Pravopis, ki ga danes uporabljamo, ima jedro v pravilih, ki so nastala v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Ta so doživela ponatise, a niso bila nikoli temeljito posodobljena, zato so se skozi leta pojavila neskladja med slovnico, slovarjem in pravopisom, tremi temeljnimi priročniki, ki naj bi se dopolnjevali,« je poudarila Helena Dobrovoljc.

    Zrcalo jezikovnih zadreg

    Pri pripravi novega pravopisa so bistveno spremenili pristop: k razmisleku so spodbudili raziskovalce, a tudi laične in strokovne uporabnike, torej ljudi, ki se vsak dan ukvarjajo z jezikom in odgovorov na svoje zadrege ne najdejo v priročnikih. Zato so na inštitutu za slovenski jezik odprli spletno jezikovno svetovalnico, v kateri bo konec tega leta objavljenih že 4000 odgovorov. »Svetovalnica je zrcalo jezikovnih zadreg in zemljevid, ki je pokazal, kje nove generacije uporabnikov potrebujejo jasnost, poenostavljene in sodobne rešitve.«

    »Lahko rečemo, da je to prvi slovenski pravopis, ki je nastajal sproti, odprto, pred očmi javnosti,« je dejala Helena Dobrovoljc. FOTO: Matej Družnik
    »Lahko rečemo, da je to prvi slovenski pravopis, ki je nastajal sproti, odprto, pred očmi javnosti,« je dejala Helena Dobrovoljc. FOTO: Matej Družnik

    Leta 2019 je javna razprava stekla tudi na spletišču Pravopis 8.0. »Danes, šest let pozneje, lahko s ponosom povemo, da smo dokončali vsa poglavja, tudi tista, ki smo si jih zastavili šele med delom in za katera se je pokazalo, da so nujna, to je celoten slovnični oris in obsežna pravila za prevzemanje iz tujih jezikov,« je dejala vodja oddelka za pravopis in skupine za pripravo novega pravopisa.

    Pravilom za prevzemanje iz 33 tujih jezikov so dodali enajst novih, med njimi so ukrajinščina, beloruščina, arabščina, ki se v slovenskih besedilih pogosto pojavlja kar v angleški obliki, furlanščina, indonezijščina, latvijščina, malteščina ... In navsezadnje angleščina, ki jo redno uporablja mlajša generacija govorcev. Pri snovanju teh pravil je sodelovalo skoraj 40 strokovnjakov, zato lahko govorimo o najširši medjezikovno zasnovani prenovi v zgodovini slovenskega pravopisa.

    Kje Slovence jezik žuli?

    Kdo je sodeloval v javni razpravi in kje Slovence najbolj jezik žuli? Kot je odgovorila Helena Dobrovoljc, so dobili veliko odzivov anonimnih uporabnikov, sicer pa se pogosto oglasijo lektorji, zlasti iz časopisnih hiš in javne radiotelevizije. »To so predvsem ljudje, ki v strokovnem okolju ne najdejo odgovorov, zato so za zdaj sprejeli rešitve, ki morda niso najbolj usklajene z našimi pravili.« Veliko težav so imeli mediji zlasti na začetku ruske agresije na Ukrajino prav pri zapisovanju ukrajinskih lastnih in krajevnih imen, pri katerih je bilo dotlej uveljavljeno povzemanje po ruščini, z novim pravopisom pa bo veljalo prečrkovanje iz ukrajinske cirilice.

    Tina Lengar Verovnik je predstavila novosti v poglavju Ločila. FOTO: Matej Družnik
    Tina Lengar Verovnik je predstavila novosti v poglavju Ločila. FOTO: Matej Družnik

    Vprašanje, ki je poželo veliko zanimanja, je bila tudi velika in mala začetnica v krajevnih imenih, kot so Novo mesto, Opatje selo, Nova Gorica, Kranjska Gora ... Kot je pojasnila Helena Dobrovoljc, so predlagali, da se vsa pišejo na enak način, torej Zidani Most, Gornji Grad, Opatje Selo, Novo Mesto ... »Vendar smo dobili v javni razpravi pripombe. V končno redakcijo bomo zato gotovo pritegnili tudi kolege iz komisije za standardizacijo zemljepisnih imen, ker se nam zdi pomembno, da smo pri teh vprašanjih poenoteni z geografi.«

    Snovalci novega slovenskega pravopisa nočejo ničesar narekovati, ampak bi radi, da bi pravopis izšel iz potreb, ki jih imajo govorci slovenskega jezika doma in po svetu.

    Kozma Ahačič

    Iz javne razprave je mogoče sklepati, da Slovence jezik zanima, predvsem poznavalce pa skrbi, da bo kar vse dovoljeno in da bo preveč dvojnic: »Zdi se, da je jezik kot neka točka, ki ohranja red,« ugotavlja Helena Dobrovoljc. Njim bo v uteho, da zlasti v slovničnem delu pravila ne bodo spremenjena. Po starem ostaja tudi pravilo, okoli katerega se je vrtelo največ pozivov iz splošne javnosti: da bi z veliko začetnico pisali božič. »Za zdaj smo se odločili, da se tradicionalno, že več kot sto let, božič piše z malo – kot vsi prazniki, kot dnevi v tednu in kot meseci.« Še vedno pa lahko kdo, je dodala, v zasebni korespondenci in na voščilnicah, ki jih pošilja, ta praznik zapiše z veliko začetnico, podobno kot lahko izražamo spoštovanje z zaimki. »V šolah pa ne bi učili teh izjem.«

    Iz javne razprave je mogoče sklepati, da Slovence jezik zanima, predvsem poznavalce pa skrbi, da bo kar vse dovoljeno, ugotavlja Helena Dobrovoljc. FOTO: Matej Družnik
    Iz javne razprave je mogoče sklepati, da Slovence jezik zanima, predvsem poznavalce pa skrbi, da bo kar vse dovoljeno, ugotavlja Helena Dobrovoljc. FOTO: Matej Družnik

    Dilem, pri katerih snovalci novega pravopisa še niso dokončno postavili pike, je še kar nekaj, približno sto, je povedal dr. Kozma Ahačič, predstojnik inštituta za slovenski jezik. »V takšnih primerih bomo v sklepni fazi tehtno presodili tako strokovne argumente kot potrebe rabe ter našli rešitev, ki bo dolgoročno vzdržna in sprejemljiva za čim širši krog govorcev,« je dejal. Pri tem, kot je sklenil, ne bo prevladal tisti, ki bo najglasneje vpil, ampak tisti, ki bo vpil najbolj argumentirano.

    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Varnost

    Policija napadalca z Bavarca dobro pozna že dolgo, pa ne ukrepa

    To trdi Ljubljančan, ki ga je storilec včerajšnjega napada na Bavarskem dvoru pred natanko mesecem dni večkrat zabodel.
    Novica Mihajlović 14. 11. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Napad na Bavarskem dvoru

    Policisti prijeli 37-letnega osumljenca napada na voznika avtobusa

    Storilec, ki je zabodel voznika, je z Bavarskega dvora pobegnil peš v rdeči jakni, voznika avtobusa so odpeljali v Klinični center.
    13. 11. 2025 | 18:33
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Evropska direktiva

    Novi zakon: podjetja bodo morala razkriti razlike v plačah med sodelavci

    V oglasih za delo bo morala biti navedena začetna plača, delodajalci pa ne bodo smeli spraševati kandidatov o njihovi prejšnji plači.
    Pija Kapitanovič 13. 11. 2025 | 11:22
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Razkritje

    ESPN: Ne samo, da je Jason Kidd vedel za menjavo Dončića ...

    Po navedbah Shamsa Charanie je znotraj organizacije Dallas Mavericks glede odmevne menjave Luke Dončića v Los Angeles Lakers vladala popolna usklajenost.
    Peter Zalokar 13. 11. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Smučanje

    Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

    Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
    Promo Slovenske novice 11. 11. 2025 | 11:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

    Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 10:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Mojstrstvo v tišini: ko se Lexus sreča z Mojmirjem Šiftarjem

    Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

    Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mart Dekleva, DKV Mobility

    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    Miran Varga 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Globalni kaos, mirni bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    pravopisZRC SAZUjezikoslovjekozma ahačič

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Kapetanove besede

    Jan Oblak: Le pametna igra vodi k uspehu

    Izkušeni reprezentančni kapetan se zaveda, kako pomembna je zbranost na tekmi takšne ravni, kot bo sobotna v Stožicah s Kosovom.
    Siniša Uroševič 14. 11. 2025 | 18:15
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Rudi Zavrl

    Najboljši je Oblak, podvig Čeferina je zgodovinski

    Rudi Zavrl, dolgoletni predsednik NZS in njen častni predsednik, o obdobju, ko je slovenski nogomet začenjal samostojno pot
    Gorazd Nejedly, Jernej Suhadolnik 14. 11. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Anžetom Laniškom

    Garal je za nove lepe spomine in videl, kako je udaril Ferrarijev predsednik

    Anže Lanišek z dobrimi občutki pričakuje začetek olimpijske sezone v smučarskih skokih. V Lillehammer si želi s prazno glavo. Všeč mu je Norrisov način vožnje.
    Miha Šimnovec 14. 11. 2025 | 17:56
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Legendarni finski smučarski skakalec v opitem stanju povzročil incident

    Rekorder po številu zmag na turneji štirih skakalnic je prekinil nastop pevca skupine Stratovarius. Z dogodka so ga pospremili varnostniki.
    14. 11. 2025 | 17:42
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Razočarana legenda

    Cantona ostro nad lastnike Uniteda: Sovražim takšne stvari

    Ikona rdečih vragov je z vsemi topovi napadel Jima Radcliffa, češ da sramoti dediščino Alexa Fergusona. Projekt New Trafford je zanj popolna neumnost.
    Peter Zalokar 14. 11. 2025 | 17:33
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Anžetom Laniškom

    Garal je za nove lepe spomine in videl, kako je udaril Ferrarijev predsednik

    Anže Lanišek z dobrimi občutki pričakuje začetek olimpijske sezone v smučarskih skokih. V Lillehammer si želi s prazno glavo. Všeč mu je Norrisov način vožnje.
    Miha Šimnovec 14. 11. 2025 | 17:56
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Legendarni finski smučarski skakalec v opitem stanju povzročil incident

    Rekorder po številu zmag na turneji štirih skakalnic je prekinil nastop pevca skupine Stratovarius. Z dogodka so ga pospremili varnostniki.
    14. 11. 2025 | 17:42
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Razočarana legenda

    Cantona ostro nad lastnike Uniteda: Sovražim takšne stvari

    Ikona rdečih vragov je z vsemi topovi napadel Jima Radcliffa, češ da sramoti dediščino Alexa Fergusona. Projekt New Trafford je zanj popolna neumnost.
    Peter Zalokar 14. 11. 2025 | 17:33
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VINSKA DOŽIVETJA

    Kje se skrivajo prava jesenska doživetja?

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    IDEJA ZA ODDIH

    Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

    Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 07:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

    Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAPREDNO

    Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

    Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:08
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VIRUTALNI STREŽNIKI

    Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne? (video)

    Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    ONAPLUS PODKAST

    Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

    Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo pripravili podkast, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Nova definicija zobozdravstvene skrbi: personaliziran pristop

    Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Božična čarovnija v srcu Evrope

    Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznično obdarovanje

    Poslovna darila: Že veste, kaj boste podarili za božično-novoletne praznike?

    Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
    Promo Slovenske novice 10. 11. 2025 | 14:12
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA VARNOST

    Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

    Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Odpravite se na potep med vinograde in spoznajte čar vinorodne Štajerske

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo