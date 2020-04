Puščoben naslov, sila zanimivo branje

»Vedno sem srečen. Vem, da tega človek ne sme razglašati naokoli, ker ga bodo imeli za neuravnovešenega, ampak tako pač je.« Tako Heinz Schlaffer v enem od intervjujev, da je mož prešerne in radožive narave, pa dokazujejo tudi njegove knjige, celo takšne s sila pustim akademsko-kabinetnim naslovom, kot je Kratka zgodovina nemške književnosti.Nemški literarni zgodovinar, profesor in publicist je s tem delom, ki se izmika klasični klasifikaciji, ob izidu leta 2002 sprožil številne polemike. Te natančno popisuje in analizira prevajalka in avtorica spremne besede Seta Knop, ki ni sijajno prevedla zgolj besedila samega, temveč ...