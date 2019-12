FOTO:Razkrite skrivnosti Schwentnerjevih beležnic

Nuk hrani najstarejšo do danes znano ohranjeno različico Carte Caritatis, »listine ljubezni« iz sredine 12. stoletja. Foto Blaž Samec

Nuk nima debele denarnice O zmožnostih nakupa za Nuk zanimivih del je vodja rokopisnega oddelka oziroma zbirke rokopisov, redkih in starih tiskov Marijan Rupert včeraj povedal, da še zdaleč niso optimalne, kar se je znova pokazalo na nedavni dražbi na Slovenskem knjižnem sejmu, ko se je Nuk zanimal za približno deset ponujenih knjig ali tiskov, med temi sta bila Cankar in Aškerc, a mu je na koncu uspelo kupiti le enega, pri drugih je bil v primerjavi z zasebnimi zbiralci finančno prekratek. »Tržna logika velja tudi pri kupovanju kulturne dediščine,« je komentiral Rupert in dodal, da za nakupe zmorejo okrog 5000 evrov na leto, nikdar niso presegli 10.000 evrov.

Zahvala za darove

Predstavitev novih pridobitev rokopisne kulturne dediščine Nuk. Foto Blažž Samec

Nakupi s tanko denarnico

Faksimile Listine ljubezni in Schwentnerjevi beležnici

Na predvečer »tega veselega­ dneva kulture« so v Veliki čitalnici­ Narodne in univerzitet­ne knjižnice podelili Trubarjeva priznanja: lavreata stain. Z zahvalnimi listinami so se v nacionalni knjižnici poklonili vsem letošnjim darovalcem.Strokovna komisija, ki so jo sestavljaliinše pred jutrišnjo podelitvijo v Veliki čitalnici utemeljila, zakaj sta letošnja dobitnika Trubarjevih priznanjinProfesor Janko je največji del opusa namenil srednjeveški posvetni književnosti, ki je povezana tudi z našimi kraji. Za Nuk je pomemben, ker smo se zaradi njega zavedeli pomembnosti fragmentov viteških epov Parzival in Wigalois, saj jim je namenil razpravo Viteški pesnik kot ustvarjalec viteškega mita (2012) in razstavo Vitez, dama in zmaj.Ravno po Jankovi zaslugi je del srednjeveš­kega fonda fragmentov prezenten v javnosti, kar bodo nadaljevali tudi prihodnje leto, ko bodo v sodelovanju z ZRC SAZU izdali tri posebne publikacije.Komelj, priznani in nagrajeni­ pesnik in raziskovalec, tudi umetnostni zgodovinar, je Nuku med drugim podaril nekaj svojih rokopisov, priznanje pa je prejel predvsem zaradi ukvarjanja z zapuščinami: pomagal je pridobiti in urediti zapuščino Vojka Gorjana, ki je izšla v knjigi Planetarium (Beletrina, 2013), posredoval je pri zapuščini Jureta Detele in najprej izdal Orfične dokumente (Hyperion, 2013), pozneje pa še Zbrane pesmi (Beletrina, 2018).Izreden Komeljev podvig je bila tudi monumentalna izdaja neobjavljenega dela literarne zapuščine Srečka Kosovela Vsem naj bom neznan (Goga, 2019).Zahvalne listine Nuka so prejeli(korespondenca Antona Ocvirka),(zapuščina Nandeta in Draga Vidmarja),(zapuščina jezikoslovca Franca Šturma),(biografsko gradivo Cirila Zlobca),(pismo Slavka Gruma),(ostalina Janeza Gradišnika),(ostalina Boštjana Seliškarja),(radijski prispevki Cirila Zlobca),(digitalna ostalina Cirila Berglesa),(osebni arhiv, dar avtorja),(osebni arhiv, dar avtorja),(osebni arhiv, dar avtorja), Društvo za domače raziskave (Alenka Pirman, Damijan Kracina in Jani Pirnat; digitalni arhiv Razvezanega jezika) in(zapuščina Ivana Minattija).Nuk je letos kupil del zapuščine pesnika in publicista, obsega njegovo korespondenco, izpiske, osebne beležnice, dokumentacijo in priprave na uredniško delo za antologijo Frana Ellerja. Pridobili so tudi zbirko pisateljice, ki je kot samostojna ustvarjalka ostala v moževi senci.Med preostalimi letošnjimi nakupi Nuka je tudi celotna zapuščina književnika in sociologa(tudi vsebina njegovega prenosnega računalnika je zdaj shranjena v digitalnem arhivu).V Nuku so pridobili zapuščino klasičnega filologa in prevajalca, ki obsega slikovno gradivo, zapiske, korespondenco, rokopise, priprave za tisk, tipkopise predavanj in osebna gradiva, med nakupi je bil tudi nov del zapuščine pisatelja in pesnika, njegova korespondenca z Jankom Ferkom.Posebno zahvalo so v Nuku namenili Mladinski knjigi za donacijo ob nakupu dela založniškega arhivain Cistercijanski opatiji Stična.V dveh beležnicah, ki sta zdaj z drugimi artefakti iz arhiva založnika in knjigotržca Lavoslava Schwentnerja v Nuku, so do krone natančno zapisani stroški, ki jih je imel založnik zin drugimi pisatelji, s katerimi je sodeloval.Gradivo obsega manjši, a vendar zelo pomemben del založniškega arhiva, v omenjenih beležnicah so zapisani njegovi izdatki, povezani predvsem z ustvarjalci slovenske moderne in drugimi, poleg tega tudi korespondenca in različne pogodbe s Schwentnerjevo založbo, tudi avtorska pogodba z, ki jo je v skladu s takratno prakso napisal kar pisatelj sam.Drugo zahvalo so v Nuku namenili Cistercijanski opatiji Stična: z izdelavo faksimila Carte Caritatis – ustanovnega dokumenta cistercijanskega reda –, priložnostno razstavo in znanstveno aktualizacijo je pomembno prispevala k ohranjanju pisne kulturne dediščine. Nuk hrani najstarejšo do danes znano ohranjeno različico »listine ljubezni« iz sredine 12. stoletja izpod peresa glavnega prepisovalca stiškega skriptorija, meniha