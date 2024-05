Razkrito podzemlje Putinove dobe

Avtor Giuliano da Empoli v svojem prvencu Kremeljski mag spretno krmari med resničnostjo in fikcijo in bralcem s srhljivo natančnostjo oriše vzpon enega največjih diktatorjev našega časa.

Politični roman, ki temelji na resničnih osebah in resničnih dogodkih, nas odpelje v osrčje Rusije, kjer se odvijajo zakulisni boji med ovaduhi, oligarhi, svetovalci in tajnimi agenti.

Kremeljski mag je veliki roman o sodobni Rusiji, razkriva podzemlje Putinove dobe in ponuja pravo podlago za razmišljanje o moči. Izmišljena ali ne, ta močna knjiga zelo jasno pokaže, kaj želi Putin: vzpostavitev totalitarne vladavine terorja na ruševinah kaosa, ki ga je ustvaril.

Spoznamo »čarovnika iz Kremlja« – Putinovega svetovalca Vadima Baranova, ki Putina kliče kar »car«. Avtorja je pri oblikovanju lika navdihnila resnična oseba, in sicer Vladislav Surkov, Putinov sodelavec med letoma 1999 in 2020. Pod njegovim vplivom se je oblikovala Putinova politika do Ukrajine, knjiga pa opisuje Putinov vzpon na oblast in nekatere prelomne dogodke, ki so v zadnjih dvajsetih letih močno zamajali svetovno politično ravnovesje.

Putinov zaveznik, ki se izgubi v kolesju nasilja

Baranov je celotno državo spremenil v politično gledališče, kjer se vse dogaja po »carjevih« željah. V vrtincu dogodkov in v temnih skrivnostih sistema se počasi začne izgubljati tudi Vadim. »Nihče nikoli ne uide svoji usodi, usoda Rusov pa je, da jim vladajo potomci Ivana Groznega,« v knjigi pravi Vadim Baranov.

Kot je povedal avtor romana, je Vadim Baranov eden od Putinovih spin doktorjev, svetovalec, ki prihaja iz sveta gledališča in vidi propagando kot del performansa. »Na začetku je na Putinovi strani, potem pa se mora soočiti z dejstvom, da kljub vsem svojim komunikacijskim in manipulativnim sposobnostim Putinova moč še vedno temelji na nasilju, s katerim se bo moral sprijazniti. Vse to je dejansko vodilo v vojno in dogodki, ki so sledili, so zelo skladni z zgodbo romana,« je o knjigi povedal avtor.

Osnutek za knjigo je Giuliano da Empoli oddal en teden, preden je Putin napadel Ukrajino. Izšel je aprila 2022, manj kot dva meseca po začetku rusko-ukrajinske vojne.

»Odlična knjiga, ki osvetljuje bitja, ki lezejo in polzijo za obzidjem Kremlja, Putinovo neizmerno krutost in kolesje kaosa, s katerim nam škodi.« John Sweeney »Knjiga skozi oči skrivnostnega Putinovega političnega svetovalca akutno in aktualno secira rusko moč in njen vpliv.« Financial Times »Izmišljeno tavanje po temnih hodnikih Kremlja.« The Times

Zanimiv vpogled v dramatična politična preigravanja

Knjiga bralcem ponuja dober vpogled v to, kako razmišljajo Rusi, predvsem pa v dramatična politična preigravanja. Razkriva princip delovanja politike in kako deluje človek z močno željo po moči. V knjigi se skriva odgovor na aktualna vprašanja – zakaj je Rusija napadla Ukrajino in kakšna je zgodovinska vloga Zahoda, ki je pripeljala do trenutnega stanja z Rusijo.

V Franciji so prodali 665.000 izvodov knjige, 28.000 izvodov e-knjige in 12.000 zvočnic. Kar 39 tednov je bila na prvem mestu lestvic. Izjemne uspehe je doživela tudi v Nemčiji, na Danskem in Nizozemskem, v Italiji in Angliji.

Slovenski mladi bralci so knjigo, ki se bere ko triler, označili kot najboljši francoski roman leta 2022. Knjiga je slovenskim bralcem dostopna v knjigarnah Mladinske knjige, na emka.si in na aplikaciji Mladinska knjiga PLUS kot e-knjiga.

Nagrade Leta 2022 je roman prejel veliko nagrado Francoske akademije in Prix Honoré de Balzac 2022, bil je nominiran za Goncourtovo nagrado, v več evropskih državah (Bolgarija, Finska, Nizozemska, Portugalska, Slovenija, Španija) je prejel Goncourtovo nagrado po izbiri bralcev. Slovenski prevod je delo Janine Kos, ki je bila za svoj prejšnji prevod nominirana za Sovretovo nagrado, najvišje prevajalsko priznanje pri nas.

Odličen poznavalec ruske politike

(1973) je italijansko-švicarski esejist in politolog, politični komentator, nekdanji politični svetovalec italijanskega premierja Mattea Renzija ter direktor italijanskega možganskega trusta Volta. Bil je podžupan za področje kulture v Firencah. Študiral je pravo in magistriral iz političnih ved na Inštitutu za politične študije v Parizu. Zaradi bogatih izkušenj številni predsedniki poiščejo njegov nasvet glede ruske politike. Kot pravi da Empoli, se Putin zaveda, da je z vojno v Ukrajini naredil napako, ampak je ne bo nikoli priznal, je pa situacijo izkoristil za čistko v Rusiji in utrditev lastne moči.

Giuliano da Empoli je objavil več knjig, med drugim Overdose (2002) in Les ingénieurs du chaos (2019), ki je bila prevedena v številne jezike. Za knjigo Un grande futuro dietro di noi je prejel naziv »osebnost leta« italijanskega časopisa La Stampa. Redno objavlja v italijanskih časopisih, kot sta Il Corriere della Sera in La Repubblica.

