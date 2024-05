Podcenjeni žanr doživlja preporod

V nadaljevanju preberite:

Cankarjeva založba je z dogodkom v Ludi knjigarni med bralce pospremila prvega od treh za letos načrtovanih romanov v novi žanrski zbirki Razmerja. Dela Prste stran, Srebrne vezi, ki sledi v kratkem, in Padam na besede, ki izide septembra, so ljubezenski romani mladih avtoric Karmen Petric, Kaje Bucik Vavpetič in Jerce Cvetko, »tako raznovrstni, kakor so različne ljubezni same«.

Kaj sta o zbirki in omenjenih romanih povedala Andrej Blatnik in urednica Razmerij Lara Paukovič ter kakšno prihodnost jim napovedujeta?