Razpeta med Prago, Zagrebom in Slovenijo

Profesorica slovenske književnosti in slovanskih književnosti na Filozofski fakulteti Karlove Univerze v Pragi Alenka Jensterle Doležal raziskuje literarne opuse in recepcijo slovenskih pisateljic na Češkem. Je tudi avtorica monografije Slovene Women Writers at the Beginning of the 20th Century (Slovenske pisateljice na začetku 20. stoletja) in urednica zbornika o Zofki Kveder.

Zofka Kveder je, tako kot vi, živela in delovala v Pragi. Jo na Češkem še poznajo?

Na žalost je danes na Češkem ne poznajo več: prevodi njenega dela so zastareli in po čeških knjižnicah večinoma nedostopni.

Je praško literarno okolje vplivalo na njeno ustvarjanje?

V Pragi se je Zofka Kveder kot mlada pisateljica in publicistka uspešno vključila v kulturno in družbeno življenje. Na začetku se je težko prebijala in je pogosto menjala bivališča. Praško obdobje, od 1900 do 1906, je oblikovalo njeno pisateljsko in uredniško identiteto. To obdobje je bilo tudi njeno najbolj produktivno: izdala je pet slovenskih knjig: Misterij žene, Ljubezen, Iz naših krajev, ki so izšle v Ljubljani pri najboljšem slovenskem založniku Schwentnerju, ter Odsevi in Iskre. V češkem prevodu je izdala tudi sedem knjig novel in romanov. Vesnické povídky [Vaške zgodbe] so leta 1907 celo izšle pri prestižni Ottovi založbi v Pragi. Mnogo njenih člankov in povesti, skoraj dvesto, je bilo objavljenih po čeških časopisih, nekateri celo samo v češčini.

Veliko je menjala kulture in prostore, morda je bila ljubezen glavni razlog za njeno preselitev v Prago.

Zofka Kveder, ki je bila v tem času tesno povezana s predstavniki slovenske moderne, predvsem z, se je pogumno vključila v praško kulturno življenje. Vzpostavljala je stike s češko moderno, zlasti z, s hrvaško moderno, ki je iz političnih razlogov deloma delovala v Pragi – prek partnerja–, ter celo z nemško-judovskim pisateljskim krogom.

Češko žensko gibanje in gibanje čeških pisateljic tretje generacije sta bila nedvomno bolj razvita kot v Sloveniji. Zofka Kveder je bila od prihoda v Prago povezana s češkimi urednicami, feministkami in pisateljicami, ki so bistveno oblikovale njeno kariero. Sodelovala je z urednicami teh revij: s pisateljico Anno Ziegloserovo, urednico revije Ženský obzor, ter s pisateljico Terezo Novákovo, ki je vodila revijo Ženský svět. Prijateljevala je tudi z Miloslavo Sísovo, urednico Vydrovih besed in pozneje prav tako urednico revije Ženský svět.

Leta 1900 jo je Zdenka Hásková uvedla v študentski literarni klub Slavia ter v literarni salon Růžene Svobodove, kjer jo je seznanila z obetavnimi mladimi pisateljicami: Heleno Malířovo, Marie Majerovo in Boženo Benešovo. Prav češke feministke in pisateljice so bistveno vplivale na oblikovanje njene pisateljske avtoritete. Največji vpliv na ustvarjanje Zofke Kveder je imela Růžena Svobodová, ki je s prefinjeno poetiko v širšem okviru oblikovala najmlajšo generacijo čeških pisateljic ob prelomu stoletja. Nanjo je v tem času vplival tudi češki feminist Josef Svatopluk Machar, predvsem s pesmimi o ženskih usodah.

Je njeno ustvarjanje odmevalo v praškem okolju?

V prvih desetletjih 20. stoletja je v češki kulturi poleg Ivana Cankarja, ki ga je uveljavljala in promovirala – zlasti njegove drame –, ter koroškega sopotnika moderne, teologa Franca Ksaverja Meška, sodila med najbolj znane slovenske literarne ustvarjalce.

Prevodi njenih del so odmevali tudi v češki kulturi: po izidu knjige Vesnické povídky je izšlo petnajst recenzij in poročil. Njena prevajalka je bila Zdenka Hásková, ki je pozneje usmerjala Zofko Kveder pri pisanju. Njene štiri enodejanke in drama Pravica do življenja so izšle v Trstu v zbirki Ljubezen (1901), kakor je bila naslovljena tudi ena izmed enodejank. Doživela je premiero v praškem gledališču Uranie v sezoni 1903/1904. V tem času je začela pisati prve zgodbe v hrvaščini.

Pri velikih založnikih in glavnih čeških časopisih ni imela toliko uspeha, kot si je predstavljala, uspela je pri manjših časopisih.

Njeno delo je bilo dobro sprejeto v češki kulturi in kmalu prevedeno. Večina njenih prevodov je bila objavljena v tisku Socialdemokratske stranke ter ženskih časopisih. Njen pravi uspeh v češki kulturi je prišel šele po letu 1906, paradoksalno po njenem odhodu v Zagreb. Njena dela so nato uspešno izhajala do prve svetovne vojne, kar je omogočal tudi obstoj skupnega knjižnega trga v okviru avstro-ogrske monarhije.

Zakaj se je preselila v Prago in zakaj jo je zapustila?

Praga, odprto, večkulturno mesto z ogromno možnostmi, je bila v tem času eno od najpomembnejših mest slovanstva in avstro-ogrske monarhije. Bilo je privlačno za Slovence tudi zaradi bogatih slovensko-čeških stikov v preteklosti. Veliko Slovencev je tam študiralo. Zofka Kveder je veliko menjala kulture in prostore, morda je bila ljubezen glavni razlog za njeno preselitev v Prago: dekadentni hrvaški pesnik in njen partner Vladimir Jelovšek je v Pragi študiral medicino in jo leta 1906 končal ter se z Zofko Kveder in otrokoma vrnil v Zagreb.

Kako je na njeno delo vplivalo življenje v Zagrebu?

Bivanje v Zagrebu so zaznamovali veliki osebni in zgodovinski pretresi: rojstva hčerk, ločitev, nova poroka s hrvaškim politikom, prva svetovna vojna, smrt hčerke Vladoše in številne bolezni v dvajsetih letih.

Iz ustvarjanja v slovenščini je po letu 1915 prešla samo na hrvaščino. V ta čas spadajo tudi njena najbolj znana dela, začela je pisati tudi daljšo prozo. V zavest slovenske bralske javnosti se je v tem času zapisala z romanom Njeno življenje (1914) in nato z dramo z občutljivo problematiko slovenskih izseljencev v Ameriki Amerikanci (1908). Epistolarni roman o ženski intelektualki Hanka, izdan v Zagrebu leta 1918, je že napisala v hrvaščini, njeno poznejše ustvarjanje, zlasti drame, pisane v hrvaščini, se je slogovno nagibalo k ideologiji jugoslovanstva in poudarjenemu domoljubju.

Kako je vplivala na zagrebško kulturno dogajanje?

Zofka Kveder je vse življenje delala kot urednica. Urejala je različne časopise in almanahe. Že v Trstu je sodelovala v literarnem dogajanju pri reviji Slovenka. Najbolj znano je njeno uredniško delo za češkega tovarnarja Františka Vydro: od leta 1904 do 1914 je urejala družabni mesečnik Domači prijatelj, v katerem so objavljali znani slovenski pisatelji in tudi mladi, začenjajoči slovenski avtorji. V Zagrebu je več let delala pri založniški izdaji zagrebškega dnevnika Agramer Tagblatt ter urejala žensko prilogo Frauenzeitung.

Med letoma 1917 in 1920 je v Zagrebu urejala in izdajala lastni mesečnik Ženski svijet, pozneje preimenovan v Jugoslovenska žena, ki je prikazoval kulturno, družbeno in politično življenje žensk v novi južnoslovanski družbi.

Je imela vpliv tudi na politično dogajanje?

Po prvi svetovni vojni je bila velika zagovornica jugoslovanske ideje: po vojni je pri širjenju te ideje sodelovala z možem, znanim politikom Jurajem Demetrovićem. Njen mož je bil kot predstavnik Hrvaške eden izmed vodilnih politikov v tedanji jugoslovanski vladi v Beogradu. Zaradi deklarativnega jugoslovanstva je imela tudi konflikte s hrvaškimi intelektualci. Njeno politično prepričanje je na žalost vplivalo tudi na njeno ustvarjanje.

Veliko je prevajala, zlasti iz slovenščine v nemščino, v slovenščino pa je prevajala iz češčine in hrvaščine. Kateri njeni prevodi so najpomembnejši?

Prevajala je iz slovenščine v nemščino in hrvaščino. Njena besedila so velikokrat izšla tako v slovenščini kot hrvaščini – taista besedila v češčini so bila večinoma prevodi –, čeprav v čeških časopisih najdemo tudi tekste, ki so izšli samo v češčini. Roman Ze života zahřebské služky ​(Iz življenja zagrebške služkinje, 1908) je izšel samo v češčini.

Na začetku svojega praškega bivanja je v nemško-češko okolje uvedla delo Ivana Cankarja. Prevode njegovih del je objavljala v časopisu Politik. Ko je živela v Zagrebu, se je trudila tudi za prevode Cankarja v hrvaščino. Leta 1913 je skupaj z Milanom Vrbaničem v Zagrebu izdala knjigo prevodov iz slovenščine v hrvaščino Najbolje slovenske novele. Tam so Fran Levstik, Janko Kersnik, Ivan Tavčar, Fran Govekar, Janez Trdina, Josip Kostanjevec, Rado Murnik, Marica Bartol-Nadliškova, Ivo Šorli, Ivan Lah, Fr. K s. Meško in seveda Ivan Cankar.