(OCENA) Nika Prusnik Kardum: Ob reki mmmm

Če se že oziramo za referencami, je ena takšnih, ki bi jih lahko hitro razbrali, Ženske, ki tečejo z volkovi Clarisse Pinkole Estes v bolj strnjeni variaciji.

Ko bralec dobi v roke zbirko, dolgo približno trinajst krajših pesmi, se najprej vpraša, kakšen je njen smisel. Kaj je poanta vezave teh nekaj drobnih pesmi v knjigo? Seveda se kaj takega ni zgodilo prvič, izšle so že izredno močne konceptualne zbirke, ki ravno v svoji kračini izžarevajo nenavadno moč in naboj. Pri tem imam na primer v mislih Davek na dodano vrednost Katje Perat, čeprav je bil nabor verjetno nekoliko daljši. Zagotovo je v zgodovini književnosti na tujem in pri nas izšlo kar nekaj odmevnih chapbookov, kar pa točno ne konstituira »knjige«, kot jo klasična zbirka. Tudi antologijske izdaje niso vezani drobci izbranih zbirk posamičnih avtorjev in tako naprej. Pri branju zbirke Ob reki mmmm Nike Prusnik Kardum sem se tako najprej vprašala, kaj mi/nam lahko ponudi v svoji ...