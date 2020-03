Recenzijski izvod

V zadnjih mesecih smo bili priča (spet nekoliko slabšim) rezultatom šeste raziskave Knjiga in bralci, znižanju davčne stopnje za knjigo in obljubi evalvacije učinkov zakona o enotni ceni knjige. V istem času je Samo Rugelj v knjigi Krčenje podal predloge za okrepitev življenja knjige pri nas, le malo za tem, ko je ena od osrednjih slovenskih založb (Modrijan) šla v stečaj. A vse to so velike zgodbe o bralni kulturi ter teh in onih zakonskih razsežnostih »knjige« in zato delo Pie Marincelj (gre za magistrsko nalogo iz založniških študij) z odmikom od splošnega k partikularnemu preseneti. Avtorica interdisciplinarno ...