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    Recenzijski izvod: Bralna kultura v knjižničnem prostoru

    Zbornik strokovnih besedil s področja bibliotekarstva.
    Bralna kultura v knjižničnem prostoru, uredili Sabina Fras Popović in Polona Vilar, Založba UL, 2026 Foto
    Galerija
    Bralna kultura v knjižničnem prostoru, uredili Sabina Fras Popović in Polona Vilar, Založba UL, 2026 Foto
    Aljaž Krivec
    8. 9. 2026 | 06:00
    5:45
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Zdi se, da je poklic knjižničarke (žensko obliko tega izredno feminiziranega poklica rabim v skladu s prakso obravnavnega besedila, zajema pa vse spole) eden tistih, pri katerih pričakujemo posebej izdatno predanost do predmeta, ki je središčni pojem delovnega mesta – v tem primeru: knjige. Čeprav si pri prav vsaki storitvi lahko obetamo bolj kakovostno opravljeno delo, kadar zaposleni izkazujejo z njim povezano strast, o tej strasti vendarle ne razmišljamo vsakič. Zdi se, da knjižničarstvo, enako kot velja za same knjige in literaturo, premore svojevrstno romantično avro, ki daje vtis, da je to poklic, ki se med drugim opravlja za dušo.

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