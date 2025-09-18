Revija Bukla, podvig, ki bi si vsako leto zaslužil čokolado

Revija Bukla pod okriljem Renate Rugelj in Sama Ruglja že dvajset let povezuje ljubitelje in ustvarjalce knjig, prebira jo kar 40.000 bralcev.

»Predstavimo tudi več kot sto petdeset knjig na številko, včasih celo dvesto, zato se snovanje nove Bukle začne takoj po oddaji aktualne številke v tisk,« je pojasnil Samo Rugelj. FOTO: Jože Suhadolnik

Slovenski knjižni prostor usmerja nekaj preprostih resnic. Ena od teh je, da kdor bere, bere Buklo – brezplačno revijo, ki že dve desetletji prinaša širok pregled najboljšega, kar ponuja domača literarna produkcija. Revijo bogatijo še intervjuji z ustvarjalci ter pregledi in analize trga, njenih 20.000 izvodov nas vsaka dva meseca pričaka na 200 lokacijah po Sloveniji. Skozi ta zajetni zalogaj z vedrino in predanostjo krmarita urednika, založnika in zakonca Renate Rugelj in Samo Rugelj. Zakaj potrebujemo revije o knjigah? je naslov spremne besede Mihe Kovača, s katero vstopimo v knjižico ...