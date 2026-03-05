Revija Galeb, branik slovenskega jezika in ustvarjalnosti

Leta 1954 je v roke otrok in odraslih slovenske narodne skupnosti v Italiji prijadralo nekaj izjemnega. To je bila mladinska revija Galeb, ki z deli priznanih slovenskih avtorjev in ilustratorjev več kot sedem desetletij predstavlja temeljni steber bralne kulture med slovenskimi osnovnošolci v Italiji, ob tem pa korenine vse bolj poganja tudi po Sloveniji.

Kot je pojasnila Petra Mezinec, je bil Galeb v začetku usmerjen predvsem v »poudarjanje slovenske narodne zavesti, spodbujanje slovenskih otrok v zamejstvu k ljubezni do svojega prvega jezika in do šole s slovenskim učnim jezikom«, skozi desetletja pa so se cilji revije širili in prilagajali novim razmeram.