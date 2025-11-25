Risbo in zgodbo poskušam spraviti v ljubeč spolni odnos

Zoran Smiljanić, ustvarjal je tudi pod psevdonimom Vittorio de la Croce, je stripar, ki je od začetka osemdesetih let minulega stoletja ustvaril obširen opus, za katerega je značilna posebna bližina filmu. Intervju je bil narejen kot obeležba prvega nacionalnega dneva stripa 22. novembra.

S stripi ste začeli v osemdesetih. Kako se je od takrat spremenil strip in odnos do stripa pri nas?

Strip je v času mojega otroštva veljal za šund in kič, ki kvari otroke in jih odvrača od branja knjig. Nanj so se spravili država, politiki, šola in starši. Spomnim se, da mi je učitelj likovnega pouka v osnovni šoli očital, da imam 'stripovsko' risbo, kot bi se nalezel hude bolezni. Čudim se, da zaradi pogubnega vpliva stripov nisem ostal trajno retardirdan. Vseeno sem se držal tega preziranega medija in objavil prvi strip leta 1981, v reviji Mladina sem debitiral leta 1987, kar je bil zame začetek poklicne stripovske poti.

Novinar in urednik Ivo Štandeker je okoli Mladine zbral novo generacijo striparjev in nam ponudil prostor za ustvarjanje. Mladi, lačni in jezni avtorji smo pod njegovim vodstvom začeli ustvarjati stripe, ki so bili drugačni od vsega, kar je takrat izhajalo pri nas. Na zadnjih dveh straneh Mladine se je zvrstila serija politično provokativnih, angažiranih, seksualno eksplicitnih, nasilnih in črnohumornih stripov, ki so neusmiljeno izzivali takratno socialistično oblast. Ker je imela Mladina proti koncu obstoja takratne skupne države astronomsko naklado, smo imeli precejšen domet in branost, tudi zunaj Slovenije. Z začetkom vojne na območju Jugoslavije se je strip znašel v vakuumu, naklade so padle, številne izdaje poniknile, mladih avtorjev ni bilo več. Prepričan sem bil, da je strip postal dinozaver, obsojen na izumrtje, saj so ga po desni in levi prehitevali računalniške igrice, filmi, glasbeni spoti ... A sem se uštel. Strip je preživel in si postopoma opomogel. Zasluge za to ima poleg Mladine tudi Stripburger, ki je bil močna baza alternativnega stripa in točka povezovanja slovenskega stripa s tujino.

FOTO: Dejan Javornik

Obdobje subverzivnega stripa se je, vsaj pri meni, končalo. Začel sem se ozirati po novih možnostih in se odločil, da bom izvedel projekt, o katerem sem že dolgo sanjal; strip Meksikajnarji, narejen po resnični zgodbi Slovencev, ki so se odšli v Mehiko bojevat za cesarja Maksimilijana. S prijateljem in soscenaristom Marijanom Pušavcem sva zasnovala zgodbo, nato je trajalo deset let, da sem izrisal tristo petdeset strani stripa. Nadaljeval sem z biografskimi in zgodovinskimi stripi o Cankarju, Plečniku, požigu Narodnega doma v Trstu, Kajuhu in Fritzu Langu. Strip je polagoma osvajal bralce. Prišel je v šole, muzeje, knjižnice, galerije, državni zbor in predsedniško palačo, prejemal je Prešernove nagrade ... V teh štirih desetletjih in pol je strip prehodil dolgo pot od preziranega do priznanega in spoštovanega medija.

Kaj vas je pritegnilo k ukvarjanju s preziranim medijem?

Kaj pa vem, notranji glas, želja, potreba. Risal sem, še preden sem začel govoriti, in že takrat sem risal zgodbe, vsaj v glavi. Strip imam vžgan v svoj DNK, tako da nisem imel kaj prida izbire. Obsojen sem na dosmrtno stripovsko ječo.

Je za strip premik od obrobja do statusa spoštovanega medija nujno nekaj pozitivnega ali je s tem izgubil nekaj subverzivnosti?

Drži, včasih mi je kar malo žal tistega punkerskega statusa, ko je strip veljal za kulturnega pankrta, odpadnika in upornika proti sistemu in dobremu okusu. Ta aspekt se je izgubil. Nisem si mislil, da bom kdaj čutil nostalgijo za časi, ko sem bil slabo plačan, slabo bran in nepriljubljen. Danes lahko od stripa živim, postal sem tako rekoč državni avtor. Res pa je, da ne moreš vse življenje pljuvati, bevskati in žaliti naokoli. Včasih je to bil privilegij izbranih, danes lahko to počne vsakdo na spletu.

Stran iz stripa o režiserju Fritzu Langu. FOTO: Zoran Smiljanić

Film in strip sta od nekdaj v dinamičnem ljubezenskem razmerju, nastala sta približno ob istem času, ob koncu devetnajstega stoletja, skupaj sta rasla, se razvijala, si kradla ideje in zgodbe. S pojavom zvočnega in barvnega filma strip filmu ni mogel več konkurirati, zato je začel razvijati lastne ideje. To, kar je bilo mogoče v stripu, dolgo ni bilo mogoče na filmu. Danes obstaja ogromno filmov, posnetih po stripih, res pa je, da so to večinoma filmi dvomljive kakovosti o superjunakih in podobnih neumnostih. In obratno, veliki brat film je zelo vplival na strip. Tudi name, ki sem kot cinefil stripe pogosto 'režiral' na filmski način. Seveda to ni edini način, na katerega je v stripih mogoče povedati zgodbo. Zdi se mi, da navezanost na film sčasoma slabi in da iščem imanentno stripovske rešitve. Pri stripu se mi zdi bistveno, da se dogajanje zanimivo preliva, kotali, razvija iz ene sličice v drugo, tretjo in tako dalje. Vsaka sličica mora vsebovati nekaj prejšnje in nekaj naslednje. To je vsa umetnost.

Je za dober strip najpomembnejša dobra režija sličic, njihova likovna plat, ali dobra zgodba?

Vse skupaj in nič od tega. Najpomembnejša je srečna poroka med zgodbo in risbo, kar je težko doseči. Sam vedno poskušam ta dva elementa čim bolj preplesti, ju spraviti v ljubeč spolni odnos, ki je hkrati sočen, romantičen, divji in nepredvidljiv. To je moj ideal, ki ga večinoma neuspešno zasledujem že petinštirideset let.

Pa animacija?

Uf, nekoč sem naredil polminutno animacijo in pri tem tako trpel, da tega ne nameravam več ponoviti. Ljudje, ki se ubadajo z animacijo, so mi govorili, kako lepo je, ko risba oživi, sam pa ob tem nisem doživel prav nič lepega. To se mi ni zdel lep spolni odnos, temveč posiljevanje. To ni zame.