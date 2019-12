FOTO:Risoroman prvič knjiga leta

Literarno in vizualno nasičena knjiga

Vrhunska Hraniteljeva monografija

Anja Golob in Urška Hočevar sta prejeli nagrado sejma za najbolje oblikovano knjigo v kategoriji pesniških zbirk. Foto facebook VigeVageKnjige



Na 35. Slovenskem knjižnem sejmu so v soboto podelili tudi nagrado za najboljšo poslovno knjigo po izboru Združenja Manager ter Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev pri GZS: naziv je šel delu Kai-Fuja Leeja Velesili umetne inteligence: Kitajska, Silicijeva dolina in novi svetovni red, ki ga je izdala založba UMco.

Kai-Fu Lee, eden izmed najbolj spoštovanih kitajskih strokovnjakov na področju umetne inteligence na svetu, v tej knjigi razkriva, kako je Kitajska v zadnjem obdobju dohitela Združene države z osupljivo hitrim in nepričakovanim tempom, nazorno tudi pokaže, da bo zaradi nezaslišanega razvoja in napredka pri umet­ni inteligenci (UI), prišlo do dramatičnih sprememb veliko hitreje, ko smo si mnogi predstavljali do sedaj.





Med zbirkami Kondor in Transformacije

Pravljice drugače

Veliko nagrado 35. Slovenskega knjižnega sejma za knjigo leta, ki so jo podelili opoldne v sejemski Debatni kavarni v Cankarjevem domu, je izdala založba VigeVageKnjige. V soboto je bila znana tudi najboljša poslovna knjiga leta: Velesili umetne inteligence: Kitajska, Silicijeva dolina in novi svetovni red, ki je izšla v programu založbe UMco.O knjigi leta je odločala žirija, v kateri so presojali Domen Fras, Nina Kožar, Riko Rižnar, Irena Štaudohar in Vlasta Vičič, preostalo so opravili obiskovalci sejma: največ glasov občinstva, 426, je prejela knjiga Vinjete straholjubca pisateljicein ilustratorke, kot je zapisala žirija v utemeljitvi nominacije, »intimna in provokativna manifestacija prepleta lucidnih idej dveh avtoric«.Pisateljica, so dodali, »čudovite besedne zveze osebnih refleksij črpa iz neskončnega besednjaka, ilustratorka Eva Mlinar prepoznavne simbole mnogih kultur virtuozno kolažira v navdihujoče pokrajine njunega fantastičnega, med angeli in demoni razpetega sveta, polnega skrivnostnih krajev, nenavadnih bitij, nepričakovanih doživetij in nedoumljivih situacij. Zbirka grotesk Eve M. & Eve M. je literarno in vizualno nasičena.Z odličnim oblikovanjem in perfektno realizacijo je knjiga nadzorovana do najmanjših podrobnosti, ki krepijo bralčevo izkušnjo srečevanja z vznikajočim žanrom risoromana. Topla barvna shema subtilno poglablja beline ilustracij in znižuje kontrast besedila, ki v prelomu brez majuskul pogumno prevprašuje konvencionalni koncept paralelne abecede pri reprodukciji jezika.Založba VigeVageKnjige z izdajo svojega prvega izvirnega slovenskega risoromana Vinjete straholjubca ambiciozno utira pot s tradicijo neobremenjeni in morda prav zaradi tega tako privlačni literaturi.«V kategoriji umetniških monografij in fotomonografij ter bibliofilskih izdaj je kot najbolje oblikovana knjiga leta slavilo deloVzporedni svetovi/Parallel Worlds 2006−2019, ki ga je za Umetniško društvo Ronson oblikovalain prinaša dokumentirani vpogled v Hraniteljevo gledališko in oblikovalsko delo zadnjih trinajstih let.V kategoriji leposlovja in poezije je bila za najbolje oblikovano knjigo razglašena zbirkaz izjemno dolgim naslovom, katerega začetek je da ne bo več prišla da ne bo da me žge da se odganjam odganja a ne dorase ne požene korenin ne stebla listov … Knjigo, ki je izšla v samozaložbi, je oblikovalaV kategoriji leposlovje, proza je bilo nagrajeno delo Vsem naj bom neznan​, ki ga je oblikovaln, izdala pa založba Goga.V kategoriji knjiga kot zvočni objekt je slavilo deloTu je moj onkraj, ki ga je za založbo Sanje oblikovalaNajbolje oblikovana je zbirka Kondor založbe Mladinska knjiga, katere oblikovanje podpisujeV kategoriji poljudne literature so nagradili delo60/100, katerega oblikovanje je za založbo Totaliteta podpisal studiobotas, v razdelku zbirk znanstvene in stvarne literature so nagradili zbirko Transformacije, oblikovalca stainza zavod Maska.Med knjigami za otroke in mladino je bila nagrajena knjiga Tristo zajcev, ki jo je za Mladinsko knjigo oblikovala44 ilustriranih pripovedi iz zapuščine akademika dr. Milka Matičetovega je ob 100. obletnici njegovega rojstva v živost vrnila Anja Štefan, znanim in priljubljenim je pridružila nove, ki jih je izbrskala iz nepreglednosti bogatega Matičetovega gradiva.Med učbeniki pa je šla nagrada deluSlovenščina – po korakih do odličnega znanja, oblikovala ga jeza Mladinsko knjigo.Podelili so tudi priznanje za dosežke na področju elektronskega založništva in/ali popularizacije knjige: za spletni knjižni projekt jo je prejel portal Lahkonočnice (www.lahkonocnice.si), ki ga upravlja družba A1.V projektu medgeneracijskega povezovanja – pravljice slovenskih sodobnih avtorjev so otrokom sprva brali starostniki iz domov starejših občanov, sčasoma pa so se Lahkonočnicam pridružili tudi igralci in profesionalni bralci – lahko otroci pravljice brezplačno poslušajo v obliki podkastov, nekatere so opremljene z animacijami in dostopne prek spletnih družbenih omrežij, nekaj pa jih je bilo predvajanih tudi v okviru oddaj Lahko noč, otroci na Radiu Prvi.