Rachel Mourier o romanu Mala Lisa: Dokler je tišina, je tudi bolečina

Kaj se zgodi, ko se zgodovina, ki smo jo vajeni gledati skozi učbenike in muzejske vitrine, nenadoma zareže v najbolj intimne družinske spomine in tišine? Prav to vprašanje odpira roman Mala Lisa francoske pisateljice Rachel Mourier, ki se je s svojim prvencem, prevedenim tudi v slovenščino, iz 17. stoletja nenadoma preselila v 20., k holokavstu, evropskim taboriščem in njihovim pozabljanim ženskam. Avtorica, ki je dolgo verjela, da o teh izkušnjah nima pravice pisati, v knjigi preplete osebno družinsko travmo, izkušnjo Evrope po taboriščih Dachau in Drancy ter zgodbo vdove Lise Vidmar, Slovenke francoskega porekla. Bralec izve, zakaj je za preživetje včasih nujno ustvariti »dvojčico«, kako tišina prenaša bolečino med generacijami in kaj pomeni, če so ženske tiste, ki nosijo spomin namesto naroda. A ali literatura res zmore ubesediti to, česar priče pogosto niso mogle izreči?