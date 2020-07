FOTO:Ruvanje korenin iz zemeljskih globin

Ko se v hiši jezika požene v zrak streha in besede ne najdejo zavetja, govorim, je v pesmi Odlomki za obvladovanje tišine zapisala argentinska pesnica in prevajalka Alejandra Pizarnik; govorila je o sebi, toda besede bi prav zlahka pripisali tudi delom pisateljice in publicistke Clarice Lispector (1920–1977), ki se gibljejo po strmem, spolzkem robu govorice in v usta bralca vnašajo nov, scela predrugačen jezik.Clarice Lispector, ki je svoj priimek rada primerjala s cvetom na prsih (lis no peito), se je leta 1920 v zahodni Ukrajini rodila v judovsko družino, v čas pomanjkanja in pogromov, katerih žrtvi sta bili tudi njen dedek ...