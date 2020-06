S knjigo greš, kamor želiš

Poletje je čas za branje

Zakaj pa bi ravno brali?

Brali torej bomo. Ampak kaj?



FOTO: Mladinska knjiga

Arto Paasilinna: Gromska strela!



Daniela Krien: Ljubezen v stiski

David Walliams: Polnočna tolpa

FOTO: Mladinska knjiga

Bruno Šimleša: Kako vzljubimo sebe





Alenka Planinc Rozman in Igor Rozman: Srce bije v dvojini

FOTO: Mladinska knjiga

Philippa Perry: Knjiga, za katero si želite, da bi jo prebrali vaši starši

Epidemiološka slika gor ali dol, letošnje poletje bo nekoliko drugačno. Nekoliko manj bomo frčali na različne konce sveta. Kakšna jadrnica več bo ostala zasidrana v marini. Na morju bomo še bolj zagnano iskali kotičke, kjer nam sosed na plaži ne bo ravno tiščal stopal v plastičnih sandalah pod nos in nas motil … pri branju!Kakršnokoli bo že letošnje poletje, nekaj neomajno drži. Šolske počitnice bodo, kar pomeni, da ne bo treba z otroki pregledovati domačih nalog, jim pomagati pri pripravi govornih nastopov, jih voziti na popoldanske dejavnosti …, kaj šele šolati na daljavo. Večina televizijskih programov bo spet ponavljala stare oddaje in filme. Dnevi in večeri bodo prijetno dolgi. Tudi dopust bo – vsaj tisti v smislu prostih dni, ko nam ni treba v službo. Zaradi vsega naštetega bo časa nekoliko več. Pa tudi knjige bodo. Kervedno so. Zato bomo letos poleti brali, velja?Zato ker te dobra zgodba – pa ne nujno leposlovna – nasmeji, sprosti, gane, razneži, ti razširi obzorje, odpre oči ali da misliti. Ker lahko s knjigami objadraš vse konce sveta v enem poletju, četudi si zasidran v ležalniku pod domačo jablano. Ker je poletje za igranje in smejanje v družbi pravih in knjižnih prijateljev. Ker lahko, tudi če je kakšna meja zaprta, ob knjigi premikaš meje v sebi in spoznavaš sebe, druge in svet.Razlogov še ni dovolj? Poskusimo še s kakšnimi bolj »otipljivimi«. Ker ob knjigi shujšaš, saj te dobra zgodba tako posrka vase, da pozabiš na prigrizke. Ker dolge vožnje z avtomobilom s knjigo minejo kot blisk, pri čemer to seveda ne velja za voznika. Ker je branje najboljši pobeg pred resničnostjo, saj ta pač ni vedno v barvah poletnega sončnega zahoda. Ker je knjiga, ki jo držiš pred obrazom, boljša zaščita pred škodljivimi sončnimi žarki kot krema za sončenje. Recimo.Če si niste ravno zadali, da boste letos pod borovci predihali Vojno in mir (zavidamo vam očitno dolg dopust) ali se prebili čez Joyceovega Uliksesa (bravo, takšnih ni veliko), boste nemara prebrali kaj, kar ste dobili za božično ali novoletno darilo. Pravijo namreč, da si pozimi knjige podarjamo, poleti pa jih beremo. Če pa si seznam poletnega branja še sestavljate, je tukaj nekaj odličnih namigov.Ob Paasilinnovih knjigah se Slovenci na glas smejimo že več poletij, letos pa je spet čas za nov odmerek edinstvenega humorja. Na kriznem sestanku finskih bogov vrhovni Bog Gromovnik odloči, da bo treba na Zemljo poslati sina, saj ljudje nimajo več vere. Hitro se izkaže, da bo imelo božanstvo polne roke dela. Sekira mu pade v med, ko nazadnje odkrije številne hvaležne ovčice v finskih umobolnicah …Ime jim je Paula, Judith, Brida, Malika in Jorinda. Njihova življenja so zelo različna, pa vendar se vsa vrtijo okrog dilem žensk našega časa: materinstvo ali kariera? Partnerstvo ali svoboda? Kompromis ali negotova sreča? Ko v iskanju svoje poti naletijo na nerazumevanje in utesnjujoča pričakovanja, se razkrije stiska sodobne ženske, ki od življenja hoče nekaj več.Ob polnoči naj bi otroci že trdno spali, ampak v Bolnišnici grofa Funtka, polni malih bolnikov in neprijaznega osebja, to ne velja. Takrat se dogodivščine šele zares začnejo! Polnočna tolpa se odpravi na pohod in bivanje v neprijazni ustanovi za nekaj ur postane znosnejše. Humorna zgodba enega najbolj priljubljenih avtorjev za otroke bo osvojila tudi tiste mlade bralce, ki se sicer knjigam raje izognejo.Zakaj je tako težko ljubiti? Kaj je hvaležnost? Kako pozitivno mislimo, ne da bi olepševali? Kako se otresemo strahov in pomirimo s preteklostjo? Kako sprejmemo odnos s starši, čeprav nam niso dajali vsega, po čemer smo hrepeneli? Odgovori na takšna življenjska vprašanja so nastali kot del uspešne delavnice, ki jo je priljubljeni hrvaški avtor zapisal v knjigo.Alenka in Igor, danes srečna mama in oče dveh prisrčnih afriških dvojčkov, sta popisala svojo nekajletno trnovo pot do starševstva. S svojo zgodbo želita pomagati vsem, ki razmišljajo o posvojitvi, in širiti vrednote sobivanja z drugačnostjo in drugačnimi. Resnična zgodba o pogumu, odločnosti in vztrajnosti mora predramiti vsakogar od nas.To ni knjiga s »popolnim« načrtom za vzgojo, temveč razgrinja širši pogled na starševstvo. Pomaga nam spoznati, kako smo bili sami vzgojeni in kako to vpliva na naš način vzgoje; prekiniti negativne vzorce in navade; sprejeti svoje in otrokove občutke ter prepoznati, kaj sporočajo različna vedenja. Vse to pa s ciljem, da z otrokom vzpostavimo dober odnos, ki je bistvo starševstva.Takole recimo za konec. Da bo le poletje. Da bodo le počitnice. Da bo le dopust. Da bomo le lahko uživali od dobri knjigi. Pa kjerkoli že. Kajti s knjigo greš, kamor želiš. In knjigarne so spet blizu. Čisto blizu. Pridite v svojo najljubšo knjigarno Mladinske knjige po Sloveniji ali kliknite na www.emka.si . To bo odličen začetek poletja!