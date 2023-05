S strojem doživeti novo družabnost

Pred seboj imamo delo slovenskega pesnika, pisatelja, filozofa in prevajalca Primoža Reparja, Saga o prostosti duše. Gre za kolaž na videz raznorodnih besedil, toda kmalu vidimo, da avtor tako teme kot like, ki jih popisuje, izbira po eksistencialističnem ključu, po katerem se, navadno ob Sǿrenu Kierkegaardu, skozi pojme bližnjika in posamičnika izrazi »oikonomija« odnosov.

S tem, ko avtor razmišljanja o različnih avtorjih, pesnikih, pisateljih, filozofih preplete z osebnimi izpovedmi (in intervjuji), pokaže tudi na preplet momentov, ki, kot se najprej zdi, hočejo bolj poudariti individualnost človeka kot njegovo družbenost. Tako lahko spregovori o eksistencialni revoluciji, vendar kot evolucijskem procesu, to pa pomeni prek rasti osebnosti, prek »značajskosti posamičnika«.

K temu pripomore dejstvo, da živimo v tempu, ki nam ga vsiljuje »podivjani neoliberalni kapitalizem«, in da smo že prestopili mejo ohranitve dostojanstva človeka ter ga podredili zgolj še preživetju kot takemu. Ljudje so v izbiri med »biti« in »imeti« primorani izbrati slednje, in ko povrhu človeku odvzamemo »subjektivni čas«, se je ta že znašel v taborišču.

Avtor današnji svet doživlja kot svet, ki je v krizi, in človek kot (prvotno) posamičnik se lahko izpopolnjuje le v nagovarjanju občestva, v dvogovoru z drugim, v »zdravljenju z družabnostjo«, kar omogoči ohranitev človečnosti. Da bi Repar lahko upošteval vse te momente družabnosti in hkrati ostal »posamičnik«, se zdi, da ga je motiviralo pesništvo, natančneje japonska pesniška oblika haiku. Tako je pesništvo prepletel s filozofijo, oboje pa z eksistencializmom, torej filozofsko mislijo, ki ji pripada.

V Sagi o prostosti duše pokaže tudi, kako je raziskoval jezdece apokalipse, kako se je lotil problema kulture strahu, neznačajskosti, skratka globalne in planetarne bivanjske krize. Pot v prostost terja tveganje, prevzemanje odgovornosti. Le taka je pot do resnice, ki je »skrita v naši notranjosti, torej je subjektivna«.

Osnove eksistencialne pozicije

K jedru Reparjeve misli sodi razmišljanje o osebi, ki pomeni »ime človeka v njegovi posamičnosti«. Tu je povsem usklajen s Kierkegaardom in posamičnika razume kot nasprotje množice. Politično je torej lahko samo osebno, toda razvoj osebnosti (in življenjske resničnosti) je mogoč v občevanju z drugimi. Tu najde tudi osnove personalizma, namreč, da mora posamičnik iti onkraj tesnobe zaprtosti, onkraj tesnobe pred dobrim, pred zlim, in se podati v razmerje oseba-oseba, »Jaz« s »Ti«, »Midva« z »Mi«. Jedro tako še vedno ostane oseba, ki se izmika abstraktni splošnosti, to je abstraktni ideji, ki ustvarja svoje ideale božanstva, kakršni so etatizem, nacionalizem, komunizem … K lastnostim posamičnika gre lastnost nomadskega uporništva, kajti dolžnost posameznika je tudi civilna nepokornost.

Te in take lastnosti je Repar poiskal v likih in avtorjih, ki jih je izpostavil v knjigi. Začel je pri Nikolaju Vasiljeviču Gogolju, Ukrajincu, ki ima po Tarasu Bulbi in kozakih tudi danes kaj povedati o Ukrajini in njeni duši. Beseda kozak namreč v kritiki Tatarov pomeni »belo gos«, vendar se je je kasneje prijel uporniški pomen »svobodnega človeka«.

Potem avtor spregovori o Béli Hamvasu in ob njem napravi »skico možnosti nove metafizike skozi Filozofijo vina«. Gre za razmislek o človeku in občestvu, za analogijo razmerja med božjo dobroto in človekom, ki, skladno z Dostojevskim, poteka v duši, torej med dobrim in zlim. Tu Repar napelje rdečo nit, ki se mu vleče tudi skozi druga dela, namreč ljubezen, ki presega eksistencialistično dramo: »Vse, kar potrebuješ, je ljubezen.« Hamvas jo pojasni kot drevo božanskosti, ki se razodeva kot trta in grozdje, ki največjemu »pojavu ust«, to pa je hrepenenje po večni sreči, daje smisel in odgovor. V tem primeru, zapiše, banquet izraža zmožnost komunikacije, govor o zmožnosti nove metafizike. In Hamvas to označi z dvema imenoma: Bog in vino. Geslo banqueta je vedno In vino veritas, to je sredstvo za pridobivanje znanja, celo za samoodpovedovanje, kar prinese priložnost za najvišjo opojnost. Duhovni fenomen vina se kaže po vinski trti, ki v mnogih kulturah in tradicijah predstavlja drevo življenja, torej simbol, ki združuje vrednote življenja in ljubezni. Tako slednjič sestavi dialektično trojico Boga, vina in končnosti, to pa pomeni, da se dobro vrača z dobrim, kar je temelj mirne vesti in veselja do življenja do zadnjega diha.

Pandemija kot zapora sveta je poskrbela tudi za njegovo ponastavitev. Prihajajo umetna inteligenca in njeni algoritmi, katerih posledic sami strokovnjaki za to področje ne razumejo povsem. Kako torej v času ponastavitve vsega človeškega s strojem doživeti stvarnost nove družabnosti?

Avtor v svoj eksistencialistični opus umesti tudi Ivana Cankarja, natančneje Problem hipokrizije in Gospo Judit. Judita ponazarja žensko blagost in lepoto, erotiko ženske odprtosti. Taka ženska podoba ima tudi, podobno kot vino, nekaj opraviti s fenomenologijo ust, z dotikom, poljubom, vonjem, okusom, ki jih sproža prvinska lepota ženskosti kot odprtosti drugemu. Gre za temelje življenja, za starodavni instinkt, za pretok moške in ženske energije, za jing-jang eksistencialne dinamike, za heraklitsko dialektiko življenjskega gibanja. Schelling pratemelj tega naveže na samo bistvo človekove svobode.

Kam se tu vrine licemerje? Povrnitev k blagosti v blagosti oziroma osrečenosti življenja, o kateri govori tudi Cankar, povrnitev k preseganju stvarnosti v stvarnost transcendence lahko prekine negativni tok lažnosti življenja, kot to razpada v licemerje oziroma hipokrizijo. Žensko kot tako se lažje odpira brezpogojni negotovosti drugosti, bolje daje pogoje možnosti za preseganje v transcendenco. Sem sodi tudi vprašanje, kje človek domuje, kaj je njegov dom. Gre za topos, kjer se rojeva stiska, še več, tesnoba, ki jo avtor kot »pojem greha« spet poveže s Kierkegaardom.

Kar zadeva moralo, Cankar o njej govori kot posledici majevtike. Pisatelj (in pesnik) črpa iz presežnosti življenja, iz transcendence. Umetnikova dolžnost je posvečena temu, da se ne bi izgubila ontološka razdalja. Zato imajo po Cankarju umetniki, podobno kot politiki, pred Bogom in ljudmi zelo veliko odgovornost. Toda za tako nalogo mora človek postati posamičnik. S tem vštric gre pojem morale. Cankarjeva izkušnja je bila, da so pobožnjaki vsiljevali moralo, navadno merilo za »duševno nečistost«. Prava morala črpa v brezkompromisni iskrenosti, ki edina lahko premakne skalo nezaupanja, sumničavosti, cinizma in malodušne vseenosti. Bralec si bo lahko prebral, kako avtor vse te ugotovitve postavi v odnos pisatelja do že prej predstavljene »fenomenologije ust«.

To pravzaprav stori v vsaj dveh dolgih intervjujih. V enem od njiju pokaže, kam na ravni umetnosti, s tem pa moralnega vodila, se umešča poezija haiku. Pesnik haikujev, imenuje se tudi haidžin, krasi predanost, zaradi katere se poistoveti s svojo pesmijo, postati mora svoja pesem, sprejeti mora tak življenjski položaj in v njem vztrajati. V tem, tako najbrž pridemo do bistvene motivacije avtorja, lahko najdemo osnove eksistencialne pozicije. V tej umetnosti najdemo tudi slovenska imena: Vladimirja Kosa, Milana Deklevo, Tomaža Kralja, Vladimirja Gajška, Iztoka Osojnika, Toneta Škrjanca, Martina Ogna, Franca Pečnika, Slavka Kvasa, Marka Hudnika in Pavla Grudna.

Epifanija obličja kot ranjenega obraza drugega

Obstajajo tudi drugi pesniki, ki jim Repar posveti svoja razmišljanja pod poglavjem Pričevanja in nagovori. Sem sodijo Solze in molitve pesnika Boruta Kardelja, sina očeta Edvarda in matere Pepce. Repar ima njegove verze za eksistencialne bisere, temne in zamolkle na »modrem platnu melanholije«. Za poezijo, »ki razvname sleherno srce, ko še kamni ne morejo molčati …«. Še več, označi jo za »presunljiv krik po drugačnem svetu«, onkraj hipokrizije, onkraj atomizirane družbe, ki jo je prinesel čas totalitarizma, »pa tudi povojnega konzumništva, ki danes dosega vrh v totalitarizmu brez totalitarizma«.

Naslednji, ki ga predstavi Repar, je Aldo Žerjal, neboleči odstranjevalec besed, razkrivalec »pošastne brazgotine živete instantne neresnice«, človek s Krasa, ki med pričevanjem govorice pokaže na krhkost bitja. Žerjal svojo poetiko ves čas primerja z glasbo, s svojo liriko pa pričara tiho ironijo, ki je obenem resnoba. Kje ujame krhkost bitja? Nekako vidimo, da mogoče v temeljnem nezaupanju: »Ti si ogenj … Pred tabernaklom ti bo narasla laž.« Toda, pravi Repar, pesnik Aldo Žerjal je kljub temu srečen človek, ki ga ni strah obupa, »ki moško in brez strahu pričuje o krhkosti bivanja«.

Tudi poezija Aleksandra Pršolje, naslednjega pesnika, se, na primer v zbirki Poklekni in moli bogovom, prav tako kaže kot razmerje do življenja. Gre za globlji proces človekovega osvobajanja, za njegovo navajanje na neskončni dar svobode, »ki se je v resnici v svoji notrini boji«. Za njegovo zbirko, poudari Repar, je značilna »tiha nežna, ljubeča potrtost, skorajda bi lahko rekli otožnost nad izginjajočim življenjem«. Gre za bolečino ob izgubi človeškega obličja, kajti dvajseto stoletje je bilo stoletje svetovnih vojn, tudi stoletje, ki je prineslo holokavst. Na tem mestu svojo veljavo dobi Emmanuel Levinas, judovski mislec, ki poskuša rešiti etično dimenzijo človeka z epifanijo obličja kot ranjenega obraza drugega, »ki me roti, naj ga ne ubijem«. Zato pesnik Pršolja poklekne in moli k bogovom: da bi razveselil druge, tiste, ki so morda ranjeni in potrti.

Tako pridemo še do dveh ustvarjalcev, do Zuvdije Hodžića in njegove Davidove zvezde in Anne Wambrechtsamer, avtorice romana Danes grofje Celjski in nikdar več. Oba govorita o genezi nekega rodu. Prvi pod Davidovo zvezdo, ki je ne razumemo le v smislu judovstva, temveč tudi zgodovinske zgodbe nekega rodu, kar je navdihovalo tako žlahtne mislece, kot so Derrida, Ricoeur ali Kierkegaard. Druga v kultnem romanu govori o zgodbah na podlagi Celjske kronike, o velikih časih starega Celja, o slavi in sijaju njihovih pokneženih grofov in o »njih nepričakovanem koncu«.

V prijemu nevidnega totalitarizma

Povedali smo, da je avtor Primož Repar svoje poglede na svet, filozofijo in umetnost na dolgo predstavil v dveh intervjujih. Nemara pa najbolj odkrije karte v sredici knjige, ko in kjer se posveti družbenim dilemam sodobnega časa in prostorom, ki so ujeti vanje. Kot rdeča nit se vije njegova privrženost eksistencializmu in glavnemu vitezu tega gibanja, Sǿrenu Kierkegaardu. Tu vstopi v razmislek o subjektivnosti, govori o subjektivnem času in njegovi ukinitvi, kjer si pomaga z mislijo Miklavža Ocepka. Pokaže na razvoj nevidnega totalitarizma, ki se skriva v prsih novodobnega kapitalizma. Sodobni človek, zapiše, je danes vzgajan tako, da njegov jaz ostaja ujet v lastno nezrelost. Razvije se poškodovan, težko prenaša žalost in bolečino. Na več mestih pokaže na logiko in filozofijo pandemije koronavirusa, ki dobro sede tudi v vprašanje apokalipse in prek vprašanja »kako biti človek?« končno pripelje v vprašanje ljubezni. Pandemija kot zapora sveta je poskrbela tudi za njegovo ponastavitev. Prihajajo umetna inteligenca in njeni algoritmi, katerih posledic sami strokovnjaki za to področje ne razumejo povsem. Kako torej v času ponastavitve vsega človeškega s strojem doživeti stvarnost nove družabnosti? Tu avtor vzklikne: Dovolj je! Podpreti in odpreti je treba besedo resnice, odstreti jo z dejanjem, »pričevati s tvegano predanostjo novi oikonomiji odnosov, pogoju možnosti za politiko ljubezni, za novo družabnost v prijateljstvu«.