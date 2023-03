Samo resnično radoveden človek je lahko empatičen

V nadaljevanju preberite:

Pred dvema letoma sta v Mariboru vzšli Dve luni, zavod za poetizacijo sveta, po besedah direktorice in umetniške vodje Nine Medved ena redkih profesionalnih in neodvisnih literarnih organizacij, ki ob javnih zavodih, založbah in ljubiteljskih organizacijah soustvarjajo literarni Maribor. Njihova ambicija je postati »močen akter v regiji s prepoznavno ponudbo kakovostnih literarnih in ustvarjalnih delavnic, prepoznani kot odlični mentorji ter založnik zanimivih poetik in umetniških izrazov«.

»Občutek imam, da je dostop do aktivnega uživanja v umetnosti pogosto omejen iz ekonomskega, geografskega ali razrednega vzroka, marsikdo pristnega užitka v srečanju z umetnostjo še ni imel priložnosti doživeti. Sploh odrasli se ne upajo približati iz strahu, da ne bi bili videti nepoučeni. Sklepamo seveda, da je bila umetnostna vzgoja že opravljena, pozabimo pa, da javnosti naše delo morda ne bo razumljivo, kot bi ji govorili v tujem jeziku, naša bralna in vizualna pismenost sta izjemno šibki. Tudi mlajšim manjka besednjaka sodobne umetnosti, saj se pri šolskih predmetih ustavijo v sredini 20. stoletja, na starejše generacije pa kot družba pozabljamo na razne načine. A je najlepše seveda, ko se različne generacije povežemo, to je zame slika prave skupnosti,« razmišlja Nina Medved.