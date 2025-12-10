Sarkozy šokiran nad nepostlano posteljo, razmočeno bageto je odklonil

Nekdanji francoski predsednik Nicolas Sarkozy je izdal knjigo Dnevnik zapornika, v kateri opisuje svojih prvih 20 dni v izoliranem delu zapora La Santé, kamor so ga odpeljali po obsodbi zaradi nezakonitega financiranja predsedniške kampanje.

»Je kot poceni hotel, če se ne zmeniš za oklepna vrata in kukalo,« je Sarkozy napisal v spominih in v uvodu opozoril, da ne gre za roman z domišljijsko vsebino, temveč za pristno izkušnjo zapornika, navaja Politico.

»Sedel sem na postelji, ki ni bila postlana, šokiran sem bil. Še nikoli v življenju, niti med vojaškim služenjem, nisem imel trše vzmetnice. Še miza bi bila mehkejša,« je zapisal francoski aristokrat.

Na 216 straneh razkriva, da je kot zapornik št. 320535 živel na 12 kvadratnih metrih, opremljenih z osnovnim pohištvom, hladilnikom in televizijo, poroča BBC. Imel je tudi okno, ki ga je zakrival plastični panel. Na dvorišče, ki ga opisuje kot kletko, ni hodil, zato je za rekreacijo obiskoval majhno telovadnico, kjer mu je tekalna steza predstavljala osebno oazo.

Izvod spominov, ki podrobno opisuje Sarkozyjev čas v zaporu. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Celica, v katero so namestili Sarkozyja, je bila prilagojena za zapornike, ki so na vozičku. »Ogledalo je bilo nameščeno tako, da sem lahko opazoval vse podrobnosti hlačnega pasu. Po drugi strani pa sem se moral dvakrat prikloniti, če sem se želel počesati ali si obriti brado,« je zapisal nekdanji predsednik in opisal prvo noč, ko ga je motil sosed, ki je prepeval pesem iz Levjega kralja in ropotal po rešetkah celice, navaja AFP.

Kosilo so v zaporu postregli ob 11.30. »Prav zares nisem imel apetita. Mislim, da nisem veliko zamudil, ko sem odklonil obrok na majhnih plastičnih pladnjih, ki ni bil – brez zamere do tistega, ki je obrok pripravil – mikaven,« je opisal Sarkozy. Dodal je, da mu je bilo zaradi vonja plastičnih pladnjev slabo, »razmočeno bageto« pa je raje odklonil.

Krivica, politika in odzivi javnosti

V knjigi piše o prijaznosti zaporskega osebja, ki ga nagovarja s »Predsednik«. V knjigi razmišlja o krivici in politiki ter vztraja, da je žrtev politično motiviranega pregona. Svoj primer primerja s škandalom Alfreda Dreyfusa in poudari, da so bili v obeh primerih uporabljeni ponarejeni dokumenti.

Ostre besede nameni Emmanuelu Macronu, ker ga predsednik ni osebno poklical pred odstranitvijo iz Legije časti. Hkrati preseneti z nenavadno toplim tonom do Marine Le Pen, ki jo pohvali za pogumne besede po njegovi obsodbi, poroča BBC.

Nekdanji francoski predsednik Nicolas Sarkozy prihaja v knjigarno. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Kljub pravnim težavam ga njegovi privrženci še naprej vztrajno podpirajo. Mnogi se ob predstavitvi knjige v Parizu, kjer sta dogodek spremljala močno policijsko varovanje in poskus protesta skupine Femen, strinjajo, da je bil Sarkozy zadnji veliki predsednik in da je bil njegov mandat pozitivno obdobje francoske zgodovine.