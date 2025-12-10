  • Delo mediji d.o.o.
    Knjiga

    Sarkozy šokiran nad nepostlano posteljo, razmočeno bageto je odklonil

    Na 216 straneh razkriva, da je kot zapornik št. 320535 živel na 12 kvadratnih metrih, opremljenih z osnovnim pohištvom, hladilnikom in televizijo.
    Nekdanji francoski predsednik podpisuje izvod svoje knjige. FOTO: Bertrand Guay/AFP
    Galerija
    Nekdanji francoski predsednik podpisuje izvod svoje knjige. FOTO: Bertrand Guay/AFP
    A. H., Ma. J.
    10. 12. 2025 | 22:02
    11. 12. 2025 | 10:35
    3:44
    A+A-

    Nekdanji francoski predsednik Nicolas Sarkozy je izdal knjigo Dnevnik zapornika, v kateri opisuje svojih prvih 20 dni v izoliranem delu zapora La Santé, kamor so ga odpeljali po obsodbi zaradi nezakonitega financiranja predsedniške kampanje.

    image_alt
    Sarkozy po le treh tednih izpuščen iz zapora

    »Je kot poceni hotel, če se ne zmeniš za oklepna vrata in kukalo,« je Sarkozy napisal v spominih in v uvodu opozoril, da ne gre za roman z domišljijsko vsebino, temveč za pristno izkušnjo zapornika, navaja Politico.

    »Sedel sem na postelji, ki ni bila postlana, šokiran sem bil. Še nikoli v življenju, niti med vojaškim služenjem, nisem imel trše vzmetnice. Še miza bi bila mehkejša,« je zapisal francoski aristokrat.

    Na 216 straneh razkriva, da je kot zapornik št. 320535 živel na 12 kvadratnih metrih, opremljenih z osnovnim pohištvom, hladilnikom in televizijo, poroča BBC. Imel je tudi okno, ki ga je zakrival plastični panel. Na dvorišče, ki ga opisuje kot kletko, ni hodil, zato je za rekreacijo obiskoval majhno telovadnico, kjer mu je tekalna steza predstavljala osebno oazo.

    Izvod spominov, ki podrobno opisuje Sarkozyjev čas v zaporu. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
    Izvod spominov, ki podrobno opisuje Sarkozyjev čas v zaporu. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

    Celica, v katero so namestili Sarkozyja, je bila prilagojena za zapornike, ki so na vozičku. »Ogledalo je bilo nameščeno tako, da sem lahko opazoval vse podrobnosti hlačnega pasu. Po drugi strani pa sem se moral dvakrat prikloniti, če sem se želel počesati ali si obriti brado,« je zapisal nekdanji predsednik in opisal prvo noč, ko ga je motil sosed, ki je prepeval pesem iz Levjega kralja in ropotal po rešetkah celice, navaja AFP

    image_alt
    Sarkozy bo v zaporu plačeval 14 evrov na mesec za zasebno prho

    Kosilo so v zaporu postregli ob 11.30. »Prav zares nisem imel apetita. Mislim, da nisem veliko zamudil, ko sem odklonil obrok na majhnih plastičnih pladnjih, ki ni bil – brez zamere do tistega, ki je obrok pripravil – mikaven,« je opisal Sarkozy. Dodal je, da mu je bilo zaradi vonja plastičnih pladnjev slabo, »razmočeno bageto« pa je raje odklonil.

    Krivica, politika in odzivi javnosti

    V knjigi piše o prijaznosti zaporskega osebja, ki ga nagovarja s »Predsednik«. V knjigi razmišlja o krivici in politiki ter vztraja, da je žrtev politično motiviranega pregona. Svoj primer primerja s škandalom Alfreda Dreyfusa in poudari, da so bili v obeh primerih uporabljeni ponarejeni dokumenti.

    Ostre besede nameni Emmanuelu Macronu, ker ga predsednik ni osebno poklical pred odstranitvijo iz Legije časti. Hkrati preseneti z nenavadno toplim tonom do Marine Le Pen, ki jo pohvali za pogumne besede po njegovi obsodbi, poroča BBC.

    Nekdanji francoski predsednik Nicolas Sarkozy prihaja v knjigarno. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
    Nekdanji francoski predsednik Nicolas Sarkozy prihaja v knjigarno. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

    Kljub pravnim težavam ga njegovi privrženci še naprej vztrajno podpirajo. Mnogi se ob predstavitvi knjige v Parizu, kjer sta dogodek spremljala močno policijsko varovanje in poskus protesta skupine Femen, strinjajo, da je bil Sarkozy zadnji veliki predsednik in da je bil njegov mandat pozitivno obdobje francoske zgodovine.

    Magazin  |  Svet so ljudje
    Francija

    Izvedel, kdaj bo z visoko dvignjeno glavo moral v zapor

    Nekdanji francoski predsednik je dobil datum, kdaj bo začel prestajati kazen: 21. oktobra.
    13. 10. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Zaporna kazen

    Nicolas Sarkozy: Zaprli so nedolžnega človeka

    Nekdanji francoski predsednik je danes začel prestajati petletno zaporno kazen.
    21. 10. 2025 | 15:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Francija

    Ta čas ni lahko biti Emmanuel Macron

    Predsednik poskuša pri življenju ohraniti zadnjo vlado Sébastiena Lecornuja. Skrajna desnica in trda levica lahko vržeta vsako vlado.
    Tone Hočevar 21. 10. 2025 | 17:45
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Nekdanji francoski predsednik

    Sarkozyju odvzeli še legijo časti

    Nekdanji francoski predsednik je ostal brez najvišjega francoskega civilnega odlikovanja. Odločitev je bila pričakovana, saj je bil obsojen zaradi korupcije.
    15. 6. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Aretacije

    Ljubljanski podjetnik, ki je prejel kar nekaj javnega denarja, tihotapil mamila

    Vodil naj bi kriminalno združbo, v ponedeljek so mu nataknili lisice.
    10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Glasbenik in igralec

    Umrl je Aleš Hadalin

    Bil je ustanovni član glasbene skupine Tantadruj, s katero je posnel dva albuma. Igral je harmoniko, orglice in kljunasto flavto.
    10. 12. 2025 | 19:56
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Avtobusni potniki plačujejo, da stojijo na Bavarcu, zaprti v oglasna sporočila

    Mestni avtobus jasno izraža, da je Ljubljana mesto za dve različni kategoriji ljudi.
    Miloš Kosec 10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Ukrep za lažji prehod v upokojitev

    Od januarja: Starejši od 58 let ali s 35 leti pokojninske dobe bodo lahko predlagali, da bi delali 80 odstotkov časa za 90 odstotkov plače in polne prispevke.
    Barbara Hočevar 10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DARILO

    Nepričakovana SPA izkušnja

    Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Je naša prihodnost v orožarskem preboju, ki prihaja iz Evrope?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Digitalizacija

    Koliko algoritmi že usmerjajo naša življenja

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Finance

    Kako uspešna podjetja obvladujejo denarne tokove in likvidnostne pritiske

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    FrancijaknjigaParizEmmanuel MacronNicolas Sarkozyzapor

    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Kavčič v zasebni kliniki delal občutno več od dovoljenj, ZZZS niso obveščali

    V novomeški bolnišnici so mu dovolili, da na kliniki preživi največ uro in pol na teden, dejansko pa je delal vsaj petkrat toliko.
    11. 12. 2025 | 12:09
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Imenovanje

    Generalštab Slovenske vojske ima novega poveljnika

    Na čelu Generalštaba bo Boštjan Močnik kot deseto ime nadomestil generalpodpolkovnika Roberta Glavaša.
    11. 12. 2025 | 11:36
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Hrvaška

    V Savi se je prevrnil čoln z migranti; eden je umrl

    Hrvaške reševalne službe so v središču Slavonskega Broda iz ledene reke vlekle ilegalne migrante; v bolnišnici so sprejeli 11 ljudi. Akcija še poteka.
    11. 12. 2025 | 11:14
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Prestopni rok v ligi NBA

    Zadnja priložnost za arhitekta Los Angeles Lakers

    Poraz proti San Antoniu je znova razgalil luknje v obrambi Los Angeles Lakers. Niz tekem z vsaj 30 točkami je Luka Dončić podaljšal na 9.
    Nejc Grilc 11. 12. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Deloindom

    Sezona virusov: koliko časa virusi preživijo na površinah?

    Kot pojasnjujejo na NIJZ, nekateri virusi na površinah ostanejo aktivni tudi več dni. Preverite, kateri.
    Kaja Berlot 11. 12. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

    Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Katero vino izbrati za praznično mizo, da bo večer res nepozaben?

    Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Panika: Kaj, če gredo leta dela v nič?

    Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

    Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

    Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenske železnice z novo evropsko lovoriko

    V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 13:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pickbox: vaš vodnik skozi svet kakovostne vsebine

    Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovanje podjetij

    Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

    Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroskopija kolena: kaj morate vedeti o postopku in okrevanju

    Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več

