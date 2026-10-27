Morje diši po sveže pečenem kolaču

Velibor Čolić v Franciji in Saša Stanišić v Nemčiji, oba bosanskega rodu, spadata med pisatelje, ki so sredi vojne zapustili domovino, potem pa se brez vsega in pred nemalo izzivi znašli v povsem novi državi. Medtem ko si je Čolić rekel, da v Nemčijo ne gre, ker so šli tja vsi, je Stanišićeva družina šla prav tja, kjer je že imela sorodnike. Oba sta z nekaj sreče in veliko truda postala uveljavljena pisatelja v novih domovinah, ne da bi prekinila s svojo preteklostjo. Kako pa bi bilo, če bi bilo lahko drugače? S tem se – prek kopice likov, ki so ogledalo vseh nas – ukvarja Stanišić v zadnji knjigi kratkih zgodb. Ko skupina štirih šestnajstletnikov s priseljenskim ozadjem nekega junijskega popoldneva leta 1994 vedri v vinogradu in v zrak meče kamenčke, eden od njih, Fatih, dobi briljantno ...