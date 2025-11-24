Schwentnerjeva nagrada za življenjsko delo Andreju Blatniku

Komisija v sestavi Janez Miš, dr. Miha Kovač, Tone Rode in Petra Novak je Schwentnerjevo nagrado za življenjsko delo v založništvu podelila dr. Andreju Blatniku, »uredniku, pisatelju, teoretiku, predavatelju, ki je v več kot štirih desetletjih v številnih in raznovrstnih vlogah odločilno prispeval k razvoju in razumevanju sodobnega slovenskega založništva,« so zapisali v utemeljitvi.

Blatnik je za svoje leposlovje že prejel nagrado Prešernovega sklada in Župančičevo nagrado, njegova dela pa so bila prevedena v številne jezike. Kot urednik je sprva deloval pri Kmečkem glasu, nadaljeval pri založbi Aleph, od leta 1992 pa pri Cankarjevi založbi.

»S preudarnim izbiranjem naslovov in odprtostjo za nove glasove je pomagal ustvariti prostor, v katerem je sodobna slovenska proza pridobila svojo kontinuiteto in prepoznavnost. Njegovo razumevanje založništva presega golo upravljanje knjižne produkcije; vidi ga kot kulturno dejavnost, ki ohranja dialog in oblikuje bralno skupnost,« so zapisali.

Blatnik je tudi teoretik založništva in eden najvidnejših raziskovalcev tega področja. Deluje tudi kot predavatelj na Oddelku za bibliotekarstvo Filozofske fakultete v Ljubljani.