Še neodkriti pomladni veter

Letos je dvojni jubilej Cirila Kosmača, danes praznujemo 110. obletnico njegovega rojstva in 40. obletnico njegove smrti. Pri založbi Beletrina je ob tej priložnosti izšla zajetna knjiga Lovim pomladni veter, ki sta jo z vso pozornostjo uredila pisateljeva hči Nanča Kosmač Kogej in Andraž Gombač.V knjigi sta zbrala njegove do zdaj še dokaj neznane novele, ki jih je objavljal v revijah in časopisih, v katerih piše o ječah, tigrovskem uporu, nasilju fašizma, partizanih in o njegovi vasi. Kosmač je bil, kot je to dobro znano, tigrovec, zaprt je bil v različnih fašističnih ječah in je bil najmlajši obtoženec na prvem ...