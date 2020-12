Selma Skenderović: Povsod poznan, nikjer doma

Odlomki iz zgodbe Brezimni obraz:



Ni pomembno, katere narodnosti si, dokler veš, da si Slovenec, Hrvat ali Francoz. Morebiti Nemec, Danec, Poljak ... Ni pomembno, v katerega boga veruješ, dokler te ne vidijo, da ga v javnosti častiš z burko ali z nošenjem križa okrog vratu. Kaj pa, če si ateist, ki nima domovine?

Ko sem jo prvič videla, sem mislila, da je brezdomka. Spala je na klopi sredi Kopra. Za trenutek sem si želela biti kot ona. Nihče. Lena, opita, brezskrbna ter od vsega sveta pozabljena. Svobodna. Dopizdilo mi je vsakodnevno življenje. Rutina, ki se začne zgodaj zjutraj in konča, ko odidem spat. Nobenih barv ni. Vse je sivo, jaz pa sem rdeča.

»Gospodična, prispeli smo.«

»Aha, hvala.«

To je bil glas voznika avtobusa, ki me je opozoril, da sem že doma. Če se lahko prostoru brez vonja in fotografij družine, ki v njem prebiva, sploh reče dom. Prvih šestnajst stopnic je za mano. Pizda, je že avgust! Drugih šestnajst stopnic je za mano. Če bom še naprej toliko preklinjala, bom napisala priročnik kletvic v slovenščini. 48 stopnic je za mano. Sem morda zgrešila blok? Zadnjih šestnajst stopnic je za mano. Spet ne bo nobenega doma. Vstopim kot podivjani bik, stanovanje ni stanovanje, temveč savna.



/.../



Nikoli se mi ni predstavila. Ni želela vedeti mojega imena, starosti, ničesar. Sprva sva le molčali skupaj. Njeni temni lasje so bili tako mastni, da so se mi gnusili. Oblečena je bila v ponošena oblačila, stara vsaj deset, mogoče dvajset let. Ene in iste čevlje je najverjetneje nosila, že odkar ji je noga nehala rasti. /.../ Ne razumem, kako je lahko nekomu, kot sem jaz, prirasel k srcu nekdo, kot je ona. Saj vendar sovražim ljudi, ki ne skrbijo za lastno higieno, ne uporabljajo dvojine in se dobro razumejo z vsemi. Kaj pa vem, zdijo se mi neuporabni, zaigrani. A prisežem pri vašem in svojem bogu, da ona ni bila zaigrana.



/.../



Včasih opazujem svojo podobo v zrcalu neverjetno dolgo. Skušam najti tisto, česar nimam, Slovenci pa imate. Oči imam, ušesa imam, nos imam, vse imam. Zakaj se potemtakem ve, še preden odprem usta in izgovorim besedo, ki vsebuje črko l, da sem tujka? Mogoče je kriva hoja. Ja, to bo. Še teže je najti tisto stvar, po kateri vsi veste, da sem muslimanka. Možno, da so tudi za to krivi moji koraki.

»Nikoli ne bom prebrala Desetega brata!«

»Zakaj?« Njene ustnice so oblikovale nasmeh.

»Ni potrebno, da bi nepravi Slovenci prebrali prvi slovenski roman!«

»Ah, dej no! Kako veš, da ga je Jurčič napisal samo za Slovence?«

»Ne vem.«

V rubriki Mlado pero vsak mesec predstavljamo mlade avtorje in literarne kritike, dajemo prostor za razmislek o literaturi mlajših generacij in spodbujamo njeno prisotnost v slovenski publicistiki. Za tokratno pero je poprijela prozaistka in pesnica, recenzijo njenega dela pa je pridala literarna kritičarka, pesnica in prozaistka ­Povsod poznan, nikjer domà, / kjer uleže uro se poslednjo, / tam smrt mu domovanje dá, v kratki zgodbi Brezimni obraz zapiše Selma Skenderović (2001) ter se opre na pisateljain verze, ki odprejo drugo poglavje Desetega brata, s tem pa nakaže, da je poleg sebi lastnih tematik doma, narodnosti, pripadnosti, domovine in socialne razslojenosti našla tudi svoje – vselej ostro, kritično in neprizanesljivo – mesto v slovenski literarni preteklosti in sedanjosti.Devetnajstletna Selma Skenderović na ljubljanski filozofski fakulteti študira slovenistiko in primerjalno književnost, pred tem je obiskovala koprsko gimnazijo, kjer se je srečala s pisanjem že v petem razredu. »Vse se je začelo, ko nam je učiteljica naročila, naj napišemo pesmico o Rdeči kapici. Nato sem se skozi celotno osnovno šolo literarno udejstvovala (v sedmem razredu sem napisala celo pesmico za, nato je tudi on meni posvetil pesem), na gimnaziji pa sem pod mentorstvom profesoriceobiskovala literarni krožek in soustvarjala šolsko glasilo Maestral.« Pisala je razvejana in raznolika besedila (tudi pesmi, drame in recenzije gledaliških predstav), ob tem pa sodelovala s Centrom mladih Koper in na Obalnih rimah. Za svoja kratkoprozna dela je bila v okviru Festivala mlade literature Urška nedavno ovenčana z nazivom uršljanke, »z drzno pisavo, v kateri samosvoje prepleta različne sloge in se pri tem suvereno loteva težkih tem, kot so brezdomstvo, sovražnost, tesnoba in potrošniška miselnost«, si je prislužila mentorstvo pisateljice, izdajo prvenca ter udeležbo na mednarodnem literarnem festivalu na Češkem. Njeno poezijo lahko prebiramo tudi v zadnji številki revije Poetikon.»Moj slog je neposreden, stvari skušam bralcem ponazoriti čim bolj jasno, odkrito in brez pretiravanja. Čeprav tudi pesnim, mi je bližje pisanje proze, ki mi zaradi obsega omogoča natančno opisovanje, predstavitev oseb in ponazoritev dogajanja,« je svoje delo povzela mlada avtorica, ki najraje piše stoje ob oknu svoje sobe (če je pred časom svoja besedila izpisovala na roke, te dni raje uporablja računalnik). »Pri pisanju se veliko ukvarjam s slovnico, včasih skoraj toliko kot z vsebino. Obvezno pa vsak odstavek sami sebi preberem večkrat in na glas, da dobim občutek, kako zveni,« je dodala. Temu pritrjuje tudi izbrušen ritem njene proze. V kratki zgodbi Plitvine zapiše: »Nekje v moji bližini obstajajo ljudje, ki živijo srečna življenja. Zjutraj se zbudijo spočiti, ker so se prejšnji večer odpravili zgodaj spat. Zajtrkujejo skupaj s svojimi starši, ker zdravniki pravijo, da je zajtrk zelo pomemben obrok. Po zajtrku premišljeno izberejo oblačila, ki ustrezajo vremenskim razmeram. Barva njihovih hlač se sklada z barvo njihovih oči in z barvo njihove majice. /.../ Skozi dan si stvari ne ženejo k srcu, spijejo dva litra vode, ne kadijo, se ukvarjajo s športom, se učijo, so pravi zgled. /.../ V bližini takih ljudi obstajamo ljudje, ki živimo nenavadna življenja.«Prozaistka in pesnica med svoje vzore uvršča predvsem, čigar besedila so jo že v zgodnji mladosti zaznamovala »z brutalno iskrenostjo, drznostjo in vnašanjem samega sebe v dela; po eni strani je zelo grob, po drugi pa izredno čuten. Še posebej pri srcu sta mi njegovi pesmi Bluebird in so you want to be a writer?« K tovrstni iskrenosti stremi tudi Selma Skenderović, ki rada posega po temah, o katerih meni, »da jim avtorji v sodobnem literarnem prostoru ne posvečajo dovolj pozornosti«, v prihodnje pa bi se z njimi – po omenjenem kratkoproznem prvencu, ki bo prihodnje leto izšel v JSKD-jevi zbirki Prvenke – rada soočila tudi v pesniški zbirki.