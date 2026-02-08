Sila, ki je naš narod ohranjala tudi v časih, ko nismo imeli svoje države

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je ob današnjem Prešernovem dnevu, slovenskem kulturnem prazniku, v poslanici izpostavila, da je kultura temelj družbe in ji je potrebno pozornost nameniti vse leto, tistim, ki kulturo ustvarjajo, pa zagotoviti dostojne pogoje za delo in plačilo.

Pozvala je tudi, da se na današnji dan zahvalimo vsem, ki ustvarjajo slovensko kulturo in se poklonimo mogočni sili človeškega rodu: ustvarjalnosti.

»Ker kultura je vse, kar nas obdaja, osmišlja, bogati, da smo z njo obdani in se nas dotakne, ko poslušamo glasbo, gremo v knjižnico ali gledamo film. V poplavi dezinformacij pa so kritično mišljenje ter bralna in vizualna pismenost še kako pomembni, če želimo razumeti svet okoli sebe,« je izpostavila.

Kultura je po njenih besedah tudi prostor solidarnosti, domišljije in dialoga ter krepi tako duševno zdravje kot demokracijo; je skupno dobro in »zato je naša odgovornost, da jo varujemo, razvijamo in omogočamo vsem«.

Današnji 8. februar je po njenih besedah tudi priložnost za razmislek o vlogi kulture v času negotovosti, pospešenih družbenih sprememb in krčenja prostora za kritično misel.

»Skozi umetniške prakse preteklosti in sedanjosti ne vstopamo le v kulturne ustanove, z njimi skušamo razumeti sebe, skupnost in svet, v katerem živimo,« je še dodala

Spomnila je tudi, da je Slovenija edina država na svetu, ki ima državni praznik posvečen kulturi. Dela prost današnji dan pa je tudi priložnost za obisk preštevilnih brezplačnih kulturnih dogodkov po vsej državi. Vse to po njenih besedah tudi kaže odnos slovenske države do kulture in umetnosti, predvsem pa, da je že vzpostavljen družbeni konsenz o pomembni vlogi kulture in umetnosti v naši zgodovini.

Letošnje leto je tudi posvečeno pisateljici Zofki Kveder in pesniku Srečku Kosovelu, ki sta, kot je v poslanici še izpostavila Vrečko, ustvarjalca, ki sta kulturo razumela kot transformativno in etično polje ter oba ustvarjala v času globokih družbenih pretresov in umetnost pojmovala kot dejavnost, ki presega estetsko funkcijo.

Kosovel je vztrajno razgaljal mehanizme kapitalizma, razčlovečenja in grozot vojne, tudi z novimi prijemi v jeziku in pesniški formi. Zofka Kveder je slovensko literaturo razširila v drugo smer, z enako kritično ostrino. Njeno pisanje o notranjih svetovih žensk, materinstvu, delu, telesu in družbenih pričakovanjih je zavračalo idealizacijo sistema. Njena literatura je bila emancipatorno dejanje, je še menila ministrica za kulturo in dodala, da je v današnjem času sporočilo umetnikov prav tako pomembno, kot je bilo v Prešernovem času ter v času Zofke Kveder in Srečka Kosovela.

»Sporočilo o miru, sobivanju in pomenu kritičnega mišljenja. Zato letos ob 8. februarju prisluhnimo njihovemu sporočilu. Naj se kultura in umetnost ne izkoriščata za ustvarjanje razdora, ampak ju spodbujajmo v povezovalni vlogi, ki jo imata v skupnosti. Predvsem pa naj nas vodita v gradnjo odprte, pravične in solidarne družbe,« je še pozvala Vrečko.

Ob slovenskem kulturnem prazniku se je predsednica republike zahvalila vsem, ki s svojim delom bogatijo kulturni prostor. FOTO: Voranc Vogel

Predsednica države: Človečnost moralna naloga našega časa

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v poslanici ob današnjem kulturnem prazniku poudarila, da je človečnost moralna naloga našega časa, prav kultura pa uči, da človečnost ni samoumevna, temveč jo je treba vedno znova graditi z dialogom, solidarnostjo, spoštovanjem različnosti in zavračanjem nasilja.

In kot je še dodala predsednica države, umetnost in kultura tudi opominjata, da brez sočutja in posluha za drugega tudi ni napredka.

»Skrb za kulturo je hkrati skrb za družbo kot celoto. Je vlaganje v prihodnost, kritično razmišljujoče posameznike, skupnost, ki zna misliti s svojo glavo in čutiti s svojim srcem. Slovenija je bogata z ustvarjalnimi ljudmi, raznolikimi kulturnimi izrazi in dediščino, na kar smo lahko ponosni. Naša dolžnost pa je, da to bogastvo varujemo, razvijamo in omogočimo njegovo dostopnost vsem,« je še izpostavila predsednica republike.

Slovenski kulturni praznik, Prešernov dan, je po besedah Pirc Musarjeva praznik, ko se kot skupnost še posebej zavemo moči besede, misli in ustvarjalnosti. Spomnila je tudi, da je kultura temelj slovenske identitete, jezika, zgodovinskega spomina in odprtosti v svet ter je prostor svobode, dialoga in kritične misli ter prav zato tudi prostor odgovornosti.

»Kultura je sila, ki je slovenski narod ohranjala tudi v časih, ko nismo imeli svoje države. Prešernova poezija ni bila le umetniški izraz, temveč jasna zahteva za dostojanstvo, svobodo in enakost, to pa so vrednote, ki so danes zapisane kot temelj naše države,« je še dodala predsednica republike.

Osrednja prireditev ob kulturnem prazniku bo ob 13. uri v Vrbi, Prešernovem rojstnem kraju. FOTO: Špela Ankele

Omenila je tudi, da je letošnje leto Kosovelovo leto, ko se spominjamo stoletnice smrti Srečka Kosovela, pesnika izjemne lucidnosti, drznosti in vizije. Kosovelova misel je po besedah Pirc Musarjeve presegala svoj čas, govorila je o razčlovečenju sveta, o nevarnostih nasilja in brezbrižnosti, a hkrati o nujnosti upanja in etične prenove družbe, v času sedanjega mednarodnega dogajanja, vojn, humanitarnih kriz in čedalje globljih razpok med ljudmi in narodi pa so Kosovelove besede: »Težimo k novi družbi, ki bo živela čim večje človečansko življenje. Težimo k človečanstvu«, še posebej zavezujoče.

Ob slovenskem kulturnem prazniku se je predsednica republike tudi zahvalila vsem, ki s svojim delom bogatijo kulturni prostor - umetnicam in umetnikom, kulturnim delavkam in delavcem, vzgojiteljicam in vzgojiteljem, učiteljicam in učiteljem, mentoricam in mentorjem ter vsem, ki verjamejo v moč kulture, ter iskrene čestitke namenila tudi prejemnikom Prešernovih nagrad in priznanj.

Navdih za pogum misli, svobodo duha in človečnost v današnjem času pa naj bosta prav Prešern in Kosovel, je še zaželela Pirc Musarjeva.

Predsednik vlade: Kultura za povezavo in rast skupnosti

Predsednik vlade Robert Golob je v poslanici ob kulturnem prazniku zapisal, da dediščina Franceta Prešerna ter številnih ustvarjalk in ustvarjalcev pred in za njim uči, da kultura odpira prostor svobode, kritičnega mišljenja in dialoga. Kultura nas povezuje in hkrati spodbuja, da razmišljamo, dvomimo in rastemo kot posamezniki in kot skupnost.

Le redki narodi na svetu se lahko pohvalijo, meni Golob, s takšno zavezanostjo kulturi, kot smo kulturi zavezani Slovenci. S kulturnim praznikom se poklonimo kulturi kot eni najtrdnejših vezi, ki so v stoletjih oblikovale slovenski narod. Kultura ni le prostor ustvarjalnosti, temveč je temelj naše identitete, jezika in zavedanja o tem, kdo smo.

France Prešeren je v Zdravljici zapisal verze, ki so postali jedro našega skupnega vrednotnega prostora: »Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočakat' dan, da koder sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan." Ti verzi so jasno sporočilo o sožitju, spoštovanju in odgovornosti drug do drugega. Prav kultura nas je učila, da svoboda ni popolna brez solidarnosti in da skupnost obstaja le, če "dobro v srcih mislimo«, kot je Prešeren zapisal drugje.

Ljubezen do domovine, kot jo je razumel France Prešeren, ni bila nikoli izključujoča. Temeljila je na spoštovanju jezika, kulture in skupnosti, ki verjame v človekovo dostojanstvo. Prav kultura je bila vedno tista vez, na kateri je slovenski narod zrasel, se ohranil in dozorel, je zapisal Golob.

In še: v času, ko Slovenci še nismo imeli svoje države, je bila kultura naš prostor svobode. Z jezikom, knjigami, pesmimi in gledališčem smo ohranjali identiteto, gradili narodno zavest in utrjevali samozavest naroda, ki je znal obstati tudi v zahtevnih zgodovinskih preizkušnjah. Brez kulture ne bi bilo slovenske narodne ideje in močne narodne zavesti. Brez nje ne bi bilo slovenske države.

Golob meni, da kultura ostaja ključni del našega skupnega prostora. Je ogledalo družbe in njenega odnosa do človeka, solidarnosti in dostojanstva. Vsak dan nas prav kultura opominja na vrednote, ki temeljijo na spoštovanju in dostojanstvu vsakega posameznika.

Zato je odgovornost države, da kulturo varuje in razvija ter zagotavlja, da ostaja dostopna vsem. Kultura ni privilegij, temveč skupna dobrina. Ni strošek, temveč naložba v razumevanje, povezanost in prihodnost, je sklenil zapis.

Številne prireditve in brezplačni obiski kulturnih ustanov po vsej državi

Na današnji slovenski kulturni praznik, Prešernov dan, bodo po državi potekale večje in manjše prireditve. Številne kulturne ustanove bodo danes za obiskovalce brezplačno odprle svoja vrata. Osrednja slovesnost bo v Vrbi, kjer so v petek odprli prenovljeno rojstno hišo pesnika Franceta Prešerna in rekonstruirano gospodarsko poslopje.

V Ljubljani se bosta dopoldne predsednica republike Nataša Pirc Musar in ministrica za kulturo Asta Vrečko udeležili položitve venca pred Prešernovim spomenikom v Ljubljani. Popoldne bosta predsednica republike in soprog Aleš Musar na Gradu Brdo priredila svečano kosilo v čast letošnjima Prešernovima nagrajencema in nagrajencem Prešernovega sklada.

Prešernovo nagrado za življenjsko delo sta letos prejela plesalka in koreografinja Mateja Bučar ter industrijski oblikovalec Saša J. Mächtig. Nagrade Prešernovega sklada pa so prejeli scenaristka in režiserka Petra Seliškar, pesnica Ana Pepelnik, vizualna umetnica Jasmina Cibic, direktor fotografije in režiser Gregor Božič, skladateljica Petra Strahovnik ter dramska igralka Tina Vrbnjak.

Združenje dramskih umetnikov Slovenije bo pripravilo že tradicionalni recital Prešernove poezije. FOTO: Aleš Černivec

Združenje dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS) bo pripravilo že tradicionalni recital Prešernove poezije, ki bo opoldne hkrati potekal na treh prizoriščih - Prešernovem trgu v Ljubljani, Bevkovem trgu v Novi Gorici in Grajskem trgu v Mariboru. Prešernovo poezijo bodo recitirali igralke in igralci iz vseh slovenskih poklicnih gledališč ter samostojni ustvarjalci na področju dramske igre in umetniške besede.

Osrednja prireditev ob kulturnem prazniku bo ob 13. uri v Vrbi, Prešernovem rojstnem kraju, v Kranju pa bo potekal tradicionalni Prešernov smenj, ki ga bosta popoldne obiskali tudi predsednica republike in ministrica za kulturo.

Kultura je sila, ki je slovenski narod ohranjala tudi v časih, ko nismo imeli svoje države. FOTO: Matej Družnik

Tudi v Franciji slovenska kultura

Na predvečer slovenskega kulturnega praznika je v mestu Charleville-Mezieres knjigarni in galeriji Arch'libris - Galerie Caracteres potekal dogodek, posvečen slovenski poeziji, glasbi in prevajanju, ki je povezoval poezijo Srečka Kosovela in njegovo recepcijo v francoskem prostoru.

Na sobotnem večeru v rojstnem kraju francoskega pesnika so sodelovali slovenska pesnica in pisateljica Cvetka Bevc, prevajalec Mathias Rambaud, pesnica in založnica Mateja Bizjak Petit ter interpreta Francois Wittersheim in Rober Cara. Večer sta z glasbenimi vložki obogatila glasbenika Anne Moret in Damien Felix.

Dogodek v rojstnem kraju francoskega pesnika Arthurja Rimbauda je združil v Franciji živeče slovenske ustvarjalce in prevajalce, številne ljubitelje poezije ter obiskovalce s slovenskimi koreninam, je sporočila Bizjak Petitova z založbe Editions franco-slovenes & Cie. Dodala je, da je večer ponovno potrdil, da Prešernov dan presega nacionalne meje ter ostaja pomemben prostor srečevanja, dialoga in prepoznavnosti slovenske kulture v tujini.