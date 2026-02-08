  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Knjiga

    Sila, ki je naš narod ohranjala tudi v časih, ko nismo imeli svoje države

    Na današnji slovenski kulturni praznik, Prešernov dan, bodo po državi potekale večje in manjše prireditve.
    Kulturne ustanove so odprle svoja vrata. FOTO: Jure Eržen
    Galerija
    Kulturne ustanove so odprle svoja vrata. FOTO: Jure Eržen
    R. I., STA
    8. 2. 2026 | 07:23
    8. 2. 2026 | 08:32
    12:46
    A+A-

    Ministrica za kulturo Asta Vrečko je ob današnjem Prešernovem dnevu, slovenskem kulturnem prazniku, v poslanici izpostavila, da je kultura temelj družbe in ji je potrebno pozornost nameniti vse leto, tistim, ki kulturo ustvarjajo, pa zagotoviti dostojne pogoje za delo in plačilo.

    Pozvala je tudi, da se na današnji dan zahvalimo vsem, ki ustvarjajo slovensko kulturo in se poklonimo mogočni sili človeškega rodu: ustvarjalnosti.

    image_alt
    Saša Mächtig: Z logiko prideš od A do B, z domišljijo pa vsepovsod

    »Ker kultura je vse, kar nas obdaja, osmišlja, bogati, da smo z njo obdani in se nas dotakne, ko poslušamo glasbo, gremo v knjižnico ali gledamo film. V poplavi dezinformacij pa so kritično mišljenje ter bralna in vizualna pismenost še kako pomembni, če želimo razumeti svet okoli sebe,« je izpostavila.

    Kultura je po njenih besedah tudi prostor solidarnosti, domišljije in dialoga ter krepi tako duševno zdravje kot demokracijo; je skupno dobro in »zato je naša odgovornost, da jo varujemo, razvijamo in omogočamo vsem«.

    Današnji 8. februar je po njenih besedah tudi priložnost za razmislek o vlogi kulture v času negotovosti, pospešenih družbenih sprememb in krčenja prostora za kritično misel.

    »Skozi umetniške prakse preteklosti in sedanjosti ne vstopamo le v kulturne ustanove, z njimi skušamo razumeti sebe, skupnost in svet, v katerem živimo,« je še dodala

    image_alt
    Mateja Bučar: Ali takrat, ko gledamo ples, tudi mi plešemo?

    Spomnila je tudi, da je Slovenija edina država na svetu, ki ima državni praznik posvečen kulturi. Dela prost današnji dan pa je tudi priložnost za obisk preštevilnih brezplačnih kulturnih dogodkov po vsej državi. Vse to po njenih besedah tudi kaže odnos slovenske države do kulture in umetnosti, predvsem pa, da je že vzpostavljen družbeni konsenz o pomembni vlogi kulture in umetnosti v naši zgodovini.

    Letošnje leto je tudi posvečeno pisateljici Zofki Kveder in pesniku Srečku Kosovelu, ki sta, kot je v poslanici še izpostavila Vrečko, ustvarjalca, ki sta kulturo razumela kot transformativno in etično polje ter oba ustvarjala v času globokih družbenih pretresov in umetnost pojmovala kot dejavnost, ki presega estetsko funkcijo.

    Kosovel je vztrajno razgaljal mehanizme kapitalizma, razčlovečenja in grozot vojne, tudi z novimi prijemi v jeziku in pesniški formi. Zofka Kveder je slovensko literaturo razširila v drugo smer, z enako kritično ostrino. Njeno pisanje o notranjih svetovih žensk, materinstvu, delu, telesu in družbenih pričakovanjih je zavračalo idealizacijo sistema. Njena literatura je bila emancipatorno dejanje, je še menila ministrica za kulturo in dodala, da je v današnjem času sporočilo umetnikov prav tako pomembno, kot je bilo v Prešernovem času ter v času Zofke Kveder in Srečka Kosovela.

    »Sporočilo o miru, sobivanju in pomenu kritičnega mišljenja. Zato letos ob 8. februarju prisluhnimo njihovemu sporočilu. Naj se kultura in umetnost ne izkoriščata za ustvarjanje razdora, ampak ju spodbujajmo v povezovalni vlogi, ki jo imata v skupnosti. Predvsem pa naj nas vodita v gradnjo odprte, pravične in solidarne družbe,« je še pozvala Vrečko.

    Ob slovenskem kulturnem prazniku se je predsednica republike zahvalila vsem, ki s svojim delom bogatijo kulturni prostor. FOTO: Voranc Vogel
    Ob slovenskem kulturnem prazniku se je predsednica republike zahvalila vsem, ki s svojim delom bogatijo kulturni prostor. FOTO: Voranc Vogel

    Predsednica države: Človečnost moralna naloga našega časa

    Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v poslanici ob današnjem kulturnem prazniku poudarila, da je človečnost moralna naloga našega časa, prav kultura pa uči, da človečnost ni samoumevna, temveč jo je treba vedno znova graditi z dialogom, solidarnostjo, spoštovanjem različnosti in zavračanjem nasilja.

    In kot je še dodala predsednica države, umetnost in kultura tudi opominjata, da brez sočutja in posluha za drugega tudi ni napredka.

    »Skrb za kulturo je hkrati skrb za družbo kot celoto. Je vlaganje v prihodnost, kritično razmišljujoče posameznike, skupnost, ki zna misliti s svojo glavo in čutiti s svojim srcem. Slovenija je bogata z ustvarjalnimi ljudmi, raznolikimi kulturnimi izrazi in dediščino, na kar smo lahko ponosni. Naša dolžnost pa je, da to bogastvo varujemo, razvijamo in omogočimo njegovo dostopnost vsem,« je še izpostavila predsednica republike.

    Slovenski kulturni praznik, Prešernov dan, je po besedah Pirc Musarjeva praznik, ko se kot skupnost še posebej zavemo moči besede, misli in ustvarjalnosti. Spomnila je tudi, da je kultura temelj slovenske identitete, jezika, zgodovinskega spomina in odprtosti v svet ter je prostor svobode, dialoga in kritične misli ter prav zato tudi prostor odgovornosti.

    »Kultura je sila, ki je slovenski narod ohranjala tudi v časih, ko nismo imeli svoje države. Prešernova poezija ni bila le umetniški izraz, temveč jasna zahteva za dostojanstvo, svobodo in enakost, to pa so vrednote, ki so danes zapisane kot temelj naše države,« je še dodala predsednica republike.

    Osrednja prireditev ob kulturnem prazniku bo ob 13. uri v Vrbi, Prešernovem rojstnem kraju. FOTO: Špela Ankele
    Osrednja prireditev ob kulturnem prazniku bo ob 13. uri v Vrbi, Prešernovem rojstnem kraju. FOTO: Špela Ankele

    Omenila je tudi, da je letošnje leto Kosovelovo leto, ko se spominjamo stoletnice smrti Srečka Kosovela, pesnika izjemne lucidnosti, drznosti in vizije. Kosovelova misel je po besedah Pirc Musarjeve presegala svoj čas, govorila je o razčlovečenju sveta, o nevarnostih nasilja in brezbrižnosti, a hkrati o nujnosti upanja in etične prenove družbe, v času sedanjega mednarodnega dogajanja, vojn, humanitarnih kriz in čedalje globljih razpok med ljudmi in narodi pa so Kosovelove besede: »Težimo k novi družbi, ki bo živela čim večje človečansko življenje. Težimo k človečanstvu«, še posebej zavezujoče.

    Ob slovenskem kulturnem prazniku se je predsednica republike tudi zahvalila vsem, ki s svojim delom bogatijo kulturni prostor - umetnicam in umetnikom, kulturnim delavkam in delavcem, vzgojiteljicam in vzgojiteljem, učiteljicam in učiteljem, mentoricam in mentorjem ter vsem, ki verjamejo v moč kulture, ter iskrene čestitke namenila tudi prejemnikom Prešernovih nagrad in priznanj.

    Navdih za pogum misli, svobodo duha in človečnost v današnjem času pa naj bosta prav Prešern in Kosovel, je še zaželela Pirc Musarjeva.

    Predsednik vlade: Kultura za povezavo in rast skupnosti

    Predsednik vlade Robert Golob je v poslanici ob kulturnem prazniku zapisal, da dediščina Franceta Prešerna ter številnih ustvarjalk in ustvarjalcev pred in za njim uči, da kultura odpira prostor svobode, kritičnega mišljenja in dialoga. Kultura nas povezuje in hkrati spodbuja, da razmišljamo, dvomimo in rastemo kot posamezniki in kot skupnost.

    Le redki narodi na svetu se lahko pohvalijo, meni Golob, s takšno zavezanostjo kulturi, kot smo kulturi zavezani Slovenci. S kulturnim praznikom se poklonimo kulturi kot eni najtrdnejših vezi, ki so v stoletjih oblikovale slovenski narod. Kultura ni le prostor ustvarjalnosti, temveč je temelj naše identitete, jezika in zavedanja o tem, kdo smo.

    France Prešeren je v Zdravljici zapisal verze, ki so postali jedro našega skupnega vrednotnega prostora: »Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočakat' dan, da koder sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan." Ti verzi so jasno sporočilo o sožitju, spoštovanju in odgovornosti drug do drugega. Prav kultura nas je učila, da svoboda ni popolna brez solidarnosti in da skupnost obstaja le, če "dobro v srcih mislimo«, kot je Prešeren zapisal drugje.

    Ljubezen do domovine, kot jo je razumel France Prešeren, ni bila nikoli izključujoča. Temeljila je na spoštovanju jezika, kulture in skupnosti, ki verjame v človekovo dostojanstvo. Prav kultura je bila vedno tista vez, na kateri je slovenski narod zrasel, se ohranil in dozorel, je zapisal Golob.

    In še: v času, ko Slovenci še nismo imeli svoje države, je bila kultura naš prostor svobode. Z jezikom, knjigami, pesmimi in gledališčem smo ohranjali identiteto, gradili narodno zavest in utrjevali samozavest naroda, ki je znal obstati tudi v zahtevnih zgodovinskih preizkušnjah. Brez kulture ne bi bilo slovenske narodne ideje in močne narodne zavesti. Brez nje ne bi bilo slovenske države.

    Golob meni, da kultura ostaja ključni del našega skupnega prostora. Je ogledalo družbe in njenega odnosa do človeka, solidarnosti in dostojanstva. Vsak dan nas prav kultura opominja na vrednote, ki temeljijo na spoštovanju in dostojanstvu vsakega posameznika.

    Zato je odgovornost države, da kulturo varuje in razvija ter zagotavlja, da ostaja dostopna vsem. Kultura ni privilegij, temveč skupna dobrina. Ni strošek, temveč naložba v razumevanje, povezanost in prihodnost, je sklenil zapis.

    Številne prireditve in brezplačni obiski kulturnih ustanov po vsej državi

    Na današnji slovenski kulturni praznik, Prešernov dan, bodo po državi potekale večje in manjše prireditve. Številne kulturne ustanove bodo danes za obiskovalce brezplačno odprle svoja vrata. Osrednja slovesnost bo v Vrbi, kjer so v petek odprli prenovljeno rojstno hišo pesnika Franceta Prešerna in rekonstruirano gospodarsko poslopje.

    V Ljubljani se bosta dopoldne predsednica republike Nataša Pirc Musar in ministrica za kulturo Asta Vrečko udeležili položitve venca pred Prešernovim spomenikom v Ljubljani. Popoldne bosta predsednica republike in soprog Aleš Musar na Gradu Brdo priredila svečano kosilo v čast letošnjima Prešernovima nagrajencema in nagrajencem Prešernovega sklada.

    Prešernovo nagrado za življenjsko delo sta letos prejela plesalka in koreografinja Mateja Bučar ter industrijski oblikovalec Saša J. Mächtig. Nagrade Prešernovega sklada pa so prejeli scenaristka in režiserka Petra Seliškar, pesnica Ana Pepelnik, vizualna umetnica Jasmina Cibic, direktor fotografije in režiser Gregor Božič, skladateljica Petra Strahovnik ter dramska igralka Tina Vrbnjak.

    Združenje dramskih umetnikov Slovenije bo pripravilo že tradicionalni recital Prešernove poezije. FOTO: Aleš Černivec
    Združenje dramskih umetnikov Slovenije bo pripravilo že tradicionalni recital Prešernove poezije. FOTO: Aleš Černivec

    Združenje dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS) bo pripravilo že tradicionalni recital Prešernove poezije, ki bo opoldne hkrati potekal na treh prizoriščih - Prešernovem trgu v Ljubljani, Bevkovem trgu v Novi Gorici in Grajskem trgu v Mariboru. Prešernovo poezijo bodo recitirali igralke in igralci iz vseh slovenskih poklicnih gledališč ter samostojni ustvarjalci na področju dramske igre in umetniške besede.

    Osrednja prireditev ob kulturnem prazniku bo ob 13. uri v Vrbi, Prešernovem rojstnem kraju, v Kranju pa bo potekal tradicionalni Prešernov smenj, ki ga bosta popoldne obiskali tudi predsednica republike in ministrica za kulturo.

    Kultura je sila, ki je slovenski narod ohranjala tudi v časih, ko nismo imeli svoje države. FOTO: Matej Družnik
    Kultura je sila, ki je slovenski narod ohranjala tudi v časih, ko nismo imeli svoje države. FOTO: Matej Družnik

    Tudi v Franciji slovenska kultura

    Na predvečer slovenskega kulturnega praznika je v mestu Charleville-Mezieres knjigarni in galeriji Arch'libris - Galerie Caracteres potekal dogodek, posvečen slovenski poeziji, glasbi in prevajanju, ki je povezoval poezijo Srečka Kosovela in njegovo recepcijo v francoskem prostoru.

    Na sobotnem večeru v rojstnem kraju francoskega pesnika so sodelovali slovenska pesnica in pisateljica Cvetka Bevc, prevajalec Mathias Rambaud, pesnica in založnica Mateja Bizjak Petit ter interpreta Francois Wittersheim in Rober Cara. Večer sta z glasbenimi vložki obogatila glasbenika Anne Moret in Damien Felix.

    Dogodek v rojstnem kraju francoskega pesnika Arthurja Rimbauda je združil v Franciji živeče slovenske ustvarjalce in prevajalce, številne ljubitelje poezije ter obiskovalce s slovenskimi koreninam, je sporočila Bizjak Petitova z založbe Editions franco-slovenes & Cie. Dodala je, da je večer ponovno potrdil, da Prešernov dan presega nacionalne meje ter ostaja pomemben prostor srečevanja, dialoga in prepoznavnosti slovenske kulture v tujini.

    Sorodni članki

    Premium
    Sobotna priloga
    Intervju s Prešernovim nagrajencem

    Saša Mächtig: Z logiko prideš od A do B, z domišljijo pa vsepovsod

    »Po podelitvi Prešernovih nagrad se bom vrnil k razvijanju tretje generacije kioskov K67,« napoveduje neumorni oblikovalec, nagrajen za življenjski opus.
    Nina Gostiša 7. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Prešernova nagrajenka

    Mateja Bučar: Ali takrat, ko gledamo ples, tudi mi plešemo?

    Mateja Bučar je ime, ki ga vedno povezujem s sodobnim plesom. Zanima jo telo, ki pleše in obstaja v prostoru na drugačen način.
    Irena Štaudohar 7. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Že več kot dve desetletji

    Kdo je eden in edini kranjski Prešeren?

    Prešernov smenj: Bojan Bešter vsako leto ob 8. februarju v Kranju nadomesti izvirnega Franceta Prešerna, od lani vabi tudi v svoj Atelje dr. Fig.
    Vojko Urbančič 8. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Prostozidarstvo

    Ali je bil France Prešeren prostozidar?

    Slovensko prostozidarstvo: Zgodovina vplivnih osebnosti in idej, ki so oblikovale kulturni in politični razvoj Srednje Evrope.
    7. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Težave pred začetkom

    Težave že pred odprtjem iger, naša tekačica na smučeh zapustila olimpijsko vas

    Najboljša slovenska tekmovalka v teku na smučeh je zaradi bolezni dan pred prvo tekmo v Teseru zapustila olimpijsko prizorišče. Na delu bo tako le Neža Žerjav.
    6. 2. 2026 | 15:50
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Mednarodna politika

    Pirc Musarjeva iskreno za Politico: Ursula von der Leyen nima pristojnosti

    Slovenska predsednica meni, da bi moral biti evropski svet najmočnejši politični organ Evropske unije.
    Pija Kapitanovič 6. 2. 2026 | 13:52
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Slovenska skakalka po padcu pristala v bolnišnici

    Na tekmi celinskega pokala v Kranju je Tinkara Komar padla in bila prepeljana v bolnišnico Jesenice, na srečo se je izognila hujšim poškodbam.
    7. 2. 2026 | 14:50
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Glasba in družba

    Zakaj je Ljubljana klonila: harmonika, Fehtarji in Modrijani

    Fanatično se gre zoperstavljati fanatizmom poenostavljanja, ki svet reducirajo na sosledja binarnosti.
    7. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ponudba vseh ponudb: Hyundai združil popuste, financiranje in prihodnost

    Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

    Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
    Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

    »Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Prometno vozlišče

    Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

    Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

    Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

    Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    slovenski kulturni praznikfrance šprešerenPrešernov danpraznikkultura

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Japonska

    Hudo sneženje bi lahko vplivalo na udeležbo na volitvah

    Japonsko ministrstvo za promet je sporočilo, da je bilo davi zaprtih 37 železniških prog in 58 trajektnih linij, odpovedanih pa je bilo 54 letov.
    8. 2. 2026 | 08:51
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Epsteinovi dokumenti

    Škandal Epstein trese tudi Hrvaško: vpleten zdravnik, povezan z Billom Gatesom

    Že na prvi strani Epsteinove oporoke se je namreč znašlo hrvaško ime: Boris Nikolić.
    8. 2. 2026 | 08:21
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Milano – Cortina 2026

    Olimpijska prvakinja presenetila, po dveh letih bo prvič smučala v Cortini

    Slovaška zvezdnica Petra Vlhova je zaradi hudih težav s poškodbami že dve leti odsotna, v Cortini pa bo vseeno branila zlato odličje v slalomu.
    8. 2. 2026 | 08:09
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Pogovor

    Martina Ipša: Vsi imamo nekaj, kar nas omejuje ali spravlja v zadrego

    S čim stand-up komik bolj pritegne pozornost, šokira publiko, z unikatnim humorjem ali novico, da je shujšal za 45 kilogramov?
    Grega Kališnik 8. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Nedeljsko kosilo: Svinjska rebra na kislem zelju – vse v enem pekaču

    Sočna rebrca iz pečice na kislem zelju s krompirjem in hrustljavo kožo, popolna klasika za pustni čas.
    Midva Kuhava 8. 2. 2026 | 07:55
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Milano – Cortina 2026

    Olimpijska prvakinja presenetila, po dveh letih bo prvič smučala v Cortini

    Slovaška zvezdnica Petra Vlhova je zaradi hudih težav s poškodbami že dve leti odsotna, v Cortini pa bo vseeno branila zlato odličje v slalomu.
    8. 2. 2026 | 08:09
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Pogovor

    Martina Ipša: Vsi imamo nekaj, kar nas omejuje ali spravlja v zadrego

    S čim stand-up komik bolj pritegne pozornost, šokira publiko, z unikatnim humorjem ali novico, da je shujšal za 45 kilogramov?
    Grega Kališnik 8. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Nedeljsko kosilo: Svinjska rebra na kislem zelju – vse v enem pekaču

    Sočna rebrca iz pečice na kislem zelju s krompirjem in hrustljavo kožo, popolna klasika za pustni čas.
    Midva Kuhava 8. 2. 2026 | 07:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

    Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
    Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

    Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

    Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

    Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    GRADBENIŠTVO

    Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

    V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

    Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

    Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo