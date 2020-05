FOTO:Simbolni kapital knjige se je okrepil

Pisateljica in prevajalka Pia Prezelj je med pandemijo postala ena najopaznejših podpornic knjige. Zunanja raziskovalka na King's Collegeu London ter študentka oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo aktivno spodbuja bralno kulturo. Knjigarne in knjižnice so odprle svoja vrata, videti je, da je najhujše za nami. Knjige so med pandemijo odigrale posebno vlogo, veliko se je o njih govorilo. Se jih je tudi veliko bralo?Bralne navade v Sloveniji sicer že nekaj let usihajo – v povprečju beremo vse manj, tisti, ki branja še nismo opustili, pa vse več beremo v angleščini, pa ...