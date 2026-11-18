»Igralcu odpuščam vsako človeško napako, človeku ne odpuščam nobene igralske napake.« S temi besedami – Goethejevimi, ne po naključju – vstopimo v roman Mefisto, podnaslovljen Roman o karieri, ki ga je pred devetdesetimi leti v amsterdamskem eksilu izpisal Klaus Mann. Gre za preroško delo o vzponu nacizma, moralni pokončnosti in njenem nasprotju ter odgovornosti posameznika; za delo, ki hočeš nočeš ostaja večno aktualno. Kaj vemo o Klausu Mannu, rojenem 18. novembra 1906? Vemo, da je bil sin slovitega nobelovca Thomasa Manna. Dobro. Vemo, da se je njegova literarna pot začela v času weimarske republike. Še bolje. Vemo, da je do svoje emigracije leta 1933 živel v Berlinu, nato pa v Parizu, Amsterdamu in Švici, dokler se ni leta 1936 naselil v Ameriki. Vemo, da je pisal novele, romane in ...