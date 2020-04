Skoraj vsakdo ima v družini migrantsko zgodbo

Nočemo se spominjati, da se je od sredine 19. do sredine 20. stoletja iz Evrope izselilo 55 milijonov ljudi – čeprav ima tako rekoč vsak posameznik neki oseben spomin oziroma v svoji družini migrantsko izkušnjo, migracije niso del našega kolektivnega spomina, pravi Mirjam Milharčič Hladnik, ena od avtoric knjige. Skupaj z Aleksejem Kalcem in Janjo Žitnik Sefarin v impozantni panorami migracij predstavijo obrise množičnega pojava, ki je bistveno zaznamoval zgodovino slovenskega prostora in njegovih prebivalcev. »Sredi 19. stoletja se je tudi na Slovenskem začelo obdobje, znano kot doba velikih migracij. Takrat so, tako ...