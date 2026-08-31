Umrl je pisatelj Slobodan Šnajder

V 78. letu je v nedeljo po poročanju hrvaških medijev umrl hrvaški pisatelj, dramatik in publicist Slobodan Šnajder, ki velja za enega od najpomembnejših hrvaških književnikov. Je prejemnik številnih nagrad, njegova dela so prevedena v več jezikov, tudi v slovenščino.

Šnajder je bil rojen 8. julija 1948 v Zagrebu, kjer je diplomiral iz filozofije in angleščine. Bil je eden od pobudnikov in dolgoletni glavni urednik gledališke revije Prolog. Pisal je kolumne za Glas Slavonije in Novi list, prozo, eseje, kritike in drame je objavljal od leta 1967. Novico o njegovi smrti je danes na družbenih omrežjih sporočila njegova hči Tena Šnajder.

Literarno pozornost je pritegnil s politično angažiranimi dramami, ki so se opirale na poetiko Bertolta Brechta. Posebno mesto v njegovem opusu imajo biografske drame o uporniških umetnikih in intelektualcih, med njimi Kamov, smrtopis, Držićev san, Hrvatski Faust, Confiteor in Nevjesta od vjetra. Napisal je tudi vojne drame Utjeha sjevernih mora in Zmijin svlak, ki so jih večinoma uprizarjali na nemško govorečem območju ter obravnavajo genocid, koncentracijska taborišča in množična posilstva. Gledališke kritike in eseje je zbral v knjigi Radosna apokalipsa, prozna dela pa v zbirki Knjiga o sitnom, je navedla hrvaška tiskovna agencija Hina.

Aprila je bil v Sobotni prilogi objavljen intervju s pisateljem, ki ga je opravil Luc Zalokar. Preberite ga tukaj.

V slovenščini sta med drugim izšla njegova romana Doba brona in Angel izginjanja, oba v prevodu Sonje Polanc. Angel izginjanja je njegov zadnji roman. Na Hrvaškem je izšel leta 2023. Gre za zgodovinski ep, posvečen Zagrebu in njegovim tihim junakom. Doba brona je epska literarna konstrukcija, v kateri se prepletajo stvarnost in fikcija, zgodovina in mitologija ter metafizika in politika. Roman je na Hrvaškem izšel leta 2015, Šnajder pa je zanj prejel vrsto pomembnih literarnih nagrad na Hrvaškem in območju nekdanje Jugoslavije. Književnik Miljenko Jergović je Dobo brona »brez najmanjšega dvoma« označil za »najpomembnejši roman hrvaške književnosti v zadnjih nekaj letih«, so navedli pri založbi V. B. Z., ki je roman izdala v slovenščini.