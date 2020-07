Slovenija bo častna gostja šele leta 2023

Vedno manj udeležencev

Juergen Boos, direktor frankfurtskega knjižnega sejma. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kot so sporočili z Javne agencije za knjigo RS, bo Slovenija častna gostja Frankfurtskega knjižnega sejma leta 2023 namesto leta 2022. Morda to ni tako slabo, saj bo zdaj več časa za priprave.Zamik je nastal, ker je Kanada, letošnja častna gostja sejma, zaradi posledic pandemije covida-19 sejem in vse vpletene države s podpisanimi pogodbami zaprosila za preložitev svojega gostovanja v leto 2021, saj je obstajala bojazen, da bi bilo obiskovalcev sejma bistveno manj kot preostala leta.Letošnji sejem naj bi potekal od 14. do 18. oktobra, a v precej manjšem obsegu kot doslej.Koliko založb se bo letos predstavilo na sejmišču, še ni jasno. Direktor sejmaje konec maja računal na približno tretjino udeležencev glede na pretekla leta.A glede na razmere bo vodstvo sejma prve številke o udeležbi imelo šele sredi avgusta. Nekatere večje založbe, med njimi Holtzbrinc in Randomhouse, so sicer udeležbo na letošnjem sejmu že odpovedale.Sejem bo spremljala podelitev nemške književne nagrade 12. oktobra in nagrade za mir 20. oktobra. Po pisanju DPA nobeden od terminov ni negotov, saj bo lahko podelitev nagrade za mir v cerkvi sv. Pavla v Frankfurtu spremljalo le sto udeležencev, podelitev nemške književne nagrade pa bo potekala brez občinstva.Na knjižnem sejmu v Frankfurtu, ki ga prirejajo od leta 1949, običajno naštejejo okoli 300.000 obiskovalcev, predstavlja pa se okoli 7500 razstavljavcev iz več kot stotih držav.