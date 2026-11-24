Kalejdoskop (spo)znanja: ta slogan, skupaj s pripadajočim logotipom, letos z referenco na 100-letnico smrti Srečka Kosovela, zaznamuje 42. Slovenski knjižni sejem, ki je že včeraj dopoldne za obiskovalce, zvečer pa še uradno s prireditvijo ter govoroma ministrice za kulturo Ignacije Fridl Jarc in bosansko-nemškega pisatelja Saše Stanišića na široko odprl svoja vrata. Že kmalu po tem smo preverili njegov utrip – tako kot je v dopoldanskih urah med tednom že v navadi, je bil poln predvsem organiziranih skupin otrok. Te smo srečali na vsakem koraku, tiste, ki še nosijo rumeno rutko, v strnjenih skupinah na posameznih stojnicah ali dogodku na enem od manjših odrov, tiste malo večje pa tudi posamično ali v gručicah na sprehodu po dvoranah. Že ob vstopu na sejem naletimo na nekaj večjih ...