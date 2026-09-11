O slovenskem liberalizmu in njegovih predstavnikih

Zgodovinar Jurij Perovšek se je na Inštitutu za novejšo zgodovino kot znanstveni sodelavec in dolgo tudi znanstveni svet­nik ukvarjal z novejšo politično zgodovino in zgodovino politične misli, predvsem slovenskega liberalizma. Po odhodu v pokoj leta 2024 se je odločil o tej problematiki napisati samostojno znanstveno monografijo, v katero bi vključil že objavljena znanstvena spoznanja, dopolnjena in oplemenitena z novimi. Tako smo dobili novo tehtno knjigo o slovenskem liberalizmu, ki je bil ena od idejnih in političnih smeri v političnem življenju. Pri Perovškovem pisanju gre od začetka za tehtno premišljene in inovativne prikaze, dobro podprte z zgodovinskimi viri. V tem pogledu ga moramo samo občudovati, koliko virov mu je uspelo zbrati in jim je pustil govoriti o slovenskem ...