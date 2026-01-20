  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Knjiga

    Slovensko gledališče je v stanju prehoda, a prehod je v dobrih rokah

    Urjenja v nestrinjanju prinašajo intervjuje z dvajsetimi režiserkami in režiserji s premisleki o vlogi umetnosti in kolektivnem delu.
    Urjenja v nestrinjanju dopolnjujejo portreti Petra Giodanija in spremna beseda Zale Dobovšek (na fotografiji: začasni Veliki oder SNG Drama na Litostrojski 56). FOTO Maxime Delvaux
    Urjenja v nestrinjanju dopolnjujejo portreti Petra Giodanija in spremna beseda Zale Dobovšek (na fotografiji: začasni Veliki oder SNG Drama na Litostrojski 56). FOTO Maxime Delvaux
    Pia Prezelj
    20. 1. 2026 | 12:02
    20. 1. 2026 | 13:19
    Redke so knjige, kakršna je monografija Urjenja v nestrinjanju: pogovori o gledališki režiji, pod katero se podpisujeta Tery Žeželj in Jaka Smerkolj Simoneti. Redke ne le zato, ker prinašajo raznolik nabor premislekov o sodobni slovenski umetniški produkciji in nas navdajajo z občutkom, da stojimo v središču nečesa živega, brbotajočega, pač pa ker zarežejo v lasten čas, ga razprejo in razgalijo. Slovensko gledališče je v stanju prehoda, je jasno po branju monografije; jasno pa je tudi, da je prehod v dobrih rokah.

    Gledališka režijaTery ŽeželjJaka Smerkolj SimonetiUrjenja v nestrinjanju

