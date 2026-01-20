Slovensko gledališče je v stanju prehoda, a prehod je v dobrih rokah

Redke so knjige, kakršna je monografija Urjenja v nestrinjanju: pogovori o gledališki režiji, pod katero se podpisujeta Tery Žeželj in Jaka Smerkolj Simoneti. Redke ne le zato, ker prinašajo raznolik nabor premislekov o sodobni slovenski umetniški produkciji in nas navdajajo z občutkom, da stojimo v središču nečesa živega, brbotajočega, pač pa ker zarežejo v lasten čas, ga razprejo in razgalijo. Slovensko gledališče je v stanju prehoda, je jasno po branju monografije; jasno pa je tudi, da je prehod v dobrih rokah.