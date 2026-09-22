Sonce že stoletje vzhaja in zahaja

Vse je razbeljeno, ko julija 1925 neki mladenič odpotuje v Pamplono. Tja odpotuje z ženo in skupinico prijateljev, in ko prispejo, se ujamejo v vrtinec ljubosumja, seksa, pijače in prepira; iz tega vrtinca je mladenič napisal roman. Do njegove smrti leta 1961 so prodali več kot milijon izvodov romana, njega pa ustoličili kot enega od največjih pisateljskih glasov svoje dobe.

Čez natanko mesec dni bo minilo sto let od izdaje tega prelomnega romana, ki je z naslovom The Sun Also Rises (Sonce vzhaja in zahaja, prevod Bruno Hartman, Obzorja, 1991) sprva izšel le v 5090 izvodih. Šlo je za pisateljev prvi roman – v letih pred tem je napisal zbirki kratkih zgodb in satirično novelo –, toda že nekaj tednov po izidu je založba Charles Scribner's Sons natisnila še dva tisoč izvodov, do konca tistega leta pa sta bila oba natisa razprodana.