Sovražni govor je orodje tistih, ki verjamejo v diktaturo

Ma Thida je burmanska kirurginja, pisateljica, aktivistka in bivša zapornica. V Burmi je znana kot vodilna intelektualka in kirurginja, ki je prostovoljno pomagala prebivalcem brez ustreznih zavarovanj in zdravniške službe. Je aktivna članica Pena in pogosta udeleženka blejskih srečanj, ki jih vsako leto pripravlja Slovenski center Pen.Sodeluje tudi z Ženskim odborom SC Pen Mira. Pogovor je nastajal med karanteno zaradi pandemije virusa covid-19, v času katere smo se lahko zazrli vase in v svet okoli sebe ter razmislili o pomembnih rečeh, kot so svoboda izražanja, svoboda vesti, pravica do lastnega mnenja, do svobodnih ...