Sovretova nagrada Domnu Kavčiču za prevod romana Yoko Tawada

Društvo slovenskih književnih prevajalcev je nocoj v Mestnem muzeju Ljubljana podelilo Sovretovo nagrado za najboljši prevod leposlovnega dela v slovenščino. Petčlanska žirija, ki ji predseduje nekdanji Sovretov nagrajenec Jernej Županič, je odločila, da je najboljšega od petih nominiranih opravil Domen Kavčič, in sicer romana japonske pisateljice Yoko Tawada Razkropljeni po zemlji, ki je lani izšel pri založbi Beletrina.

»Prevajalec Domen Kavčič se je z izzivi, ki so stali pred njim, spopadel z izjemno pretanjenostjo in natančnostjo. Kljub temu da so nekateri jeziki, zlasti panska, v izvirniku naznačeni tudi s sredstvi, ki v slovenščini ne obstajajo, mu je uspelo najti način za njihovo posredovanje, ki ni reduktiven – panska tako ne deluje zgolj kot slaba danščina oziroma slovenščina –, nenaraven pa je ravno toliko, kolikor umetnemu jeziku pač pritiče.

FOTO: promocijsko gradivo

Kavčič je pri prevajanju panske ponovil avtoričin postopek razgradnje in ponovne izgradnje jezika, a z drugimi, slovenščini ustreznimi sredstvi, in tako vzpostavil dialog z njeno specifično filozofijo jezika ter jo udejanjil v praksi. Ob vsem tem mu je na drugi strani uspelo ohraniti humornost in lahkotnost romana, kot tudi poustvariti onomatopejske učinke, ki so številni in za avtorico zelo pomembni, to pa je storil v izrazno in strukturno izredno bogati slovenščini,« je v utemeljitvi zapisala žirija.

Poleg Županiča, ki je nagrado osvojil leta 2023 za prevod Melvillovega Mobyja Dicka (Beletrina, 2022), jo sestavljajo še Katarina Marinčič, Niko Jež, Živa Borak in Mojca Kranjc. Med nominiranimi so bile še Polona Glavan za prevod romana Lolita rusko-ameriškega pisatelja Vladimirja Nabokova (Mladinska knjiga, 2025), Maja Ropret za prevod romana Demon Copperhead ameriške pisateljice Barbare Kingsolver (Morfemplus, 2025), Namita Subiotto za prevod kratkoprozne zbirke Freske in groteske makedonskega pisatelja Venka Andonovskega (LUD Literatura, 2025) in Lara Unuk za prevod kratkoprozne zbirke Užitek v sencih grške avtorice Zyranne Zateli (LUD Literatura, 2025).

Lani je nagrado prejela Julija Potrč Šavli za prevod kratkoprozne zbirke Duša ob cesti Urmasa Vadija (LUD Literatura, 2024).