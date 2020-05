FOTO:Spletni literarni večer s pesnikom Damirjem Ovčino

Ispeci pa reči

Maida Džinić Poljak, nekdanja bosanska begunka, novinarka, glasbenica in dolgoletna svetovalka delavcem-migrantom in beguncem, na domačiji ob džezvi kave redno gosti literate, novinarje, glasbenike, humanitarce in druge zanimive goste s področja nekdanje Jugoslavije. Tokratni dogodek bo potekal na spletu.

Nocoj ob 20. uri se bo s pomočjo spletne platforme zoom potekala nova edicija v seriji Ispeci pa reci, ki jo vodi novinarka in glasbenica. Dogodek bomo lahko spremljali na spletu prek facebooka Sarajevski pesnik in pisatelj(1973) je zaslovel leta 2016 po izidu avtobiografskega prvenca Ko sem bil hodža (Kad sam bio hodža, Buybook Doo). Gre za vojni dnevnik in zamolčano zgodbo obleganega Sarajeva skozi oči 19-letnega fanta iz soseske Grbavica. Ta predel je bil na začetku vojne tri leta in pol zaseden in odrezan od preostalih mestnih četrti. Bralec se skozi 532 strani romana vztrajno giblje na meji med življenjem in smrtjo – kritiki delo označujejo kot eno najboljših vojnih-protivojnih romanov. Ne preseneča, da je Ovčina leta 2017 prejel nagrado Mirka Kovača. Roman je tudi dočakal štiri ponatise in vrsto prevodov, med drugimi je marca izšel tudi slovenski prevod pri Založbi Sanje.»Ko sem bilo hodža se ne ukaluplja. In v tem je njegova največja moč. Damir Ovčina je velik pisatelj,« je o knjigi zapisalNa literarnem večeru se bomo pogovarjali o romanu, naraščajočem fašizmu, mestu pisateljev v današnjem času. Dogodek bo potekal v bosanskem jeziku z uvodom in zaključkom v slovenščini. Na koncu druženja bomo lahko pisatelju postavili tudi vprašanja.