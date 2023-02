Ko sem se zbudil iz kome, sem padel v neki čuden svet

V nadaljevanju preberite:

Koma je precej drugačna kriminalka v nizu zgodb o Tarasu Birsi in njegovi ekipi kriminalistov. Dogaja se po Birsovem padcu, komi in okrevanju, ki je sledilo. Vse to se je odvijalo v času pandemije in zaostrenih zdravstveno-družbeno-političnih odnosov. Z Golobom smo se pogovarjali­ o avtobiografskih elementih v knjigi, proticepilcih, vplivu politike na družbo in policijo, pisanju in nastajanju šeste kriminalke v nizu.