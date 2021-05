Spomladi praznujemo dobro literaturo

V nadaljevanju preberite:

V pomladnih mesecih se ne prebuja le narava, temveč nastopi tudi obdobje literarnih nagrad. V preteklih tednih in vse do danes se je zvrstilo že kar nekaj objav nominacij in zmag, ki jih povzemamo v tem članku, in sicer za Cankarjevo nagrado, kritiško sito, najboljši esej, najboljšo kratko zgodbo, sončnico na rami, desetnico pa tudi za nagrado Evropske unije za književnost (EUPL).