FOTO:Spreobračanje k pravi veri po finsko

V nebo vpijoča sramota: Finci so pozabili svoja stara božanstva, starejša od vseh na svetu, ne zmenijo se več zanje, verujejo v Jezusa Kristusa! Krizni sestanek finskih bogov ponudi jasen sklep vrhovnega boga Gromovnika – njegov sin Rutja naj se odpravi na zemljo, prevzame človeško podobo in Fince spreobrne k pravi veri.Tako preprosto, navidez preprosto, neskončno zabavno, včasih čudaško, a vedno spodbudno in duhovito je lahko le v zgodbi velikega mojstra humorja Arta Paasilinne (1942–2018).Slovenski bralci imamo srečo, v slovenskem prevodu lahko beremo lepo vrsto knjig dveh najimenitnejših in množično prevajanih sodobnih ...