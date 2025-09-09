V nadaljevanju preberite:

Brati Žalostnega tigra pomeni spuščati se v pekel z odprtimi očmi, je dejala Nobelova nagrajenka Annie Ernaux, tudi sama poznavalka pekla, ki iz zasebnega curlja v javno. In imela je prav. Neige Sinno na meji med leposlovjem in stvarno literaturo dogodke svojega življenja razpira z jasnostjo in ostrino, ob tem pa bralca z nelinearno, spiralno pripovedjo umešča v samo središče zlorab in njihove mučne brezizhodnosti, občutka, ki se zaredi v telesu in duhu otroka, žrtve.