    PREMIUM   D+   |   Knjiga

    Spuščati se v pekel z odprtimi očmi

    Avtobiografski roman Žalostni tiger, preplet spominov, razprav, časopisnih novic in drugih knjižnih del razkriva vzvode in posledice spolnih zlorab otrok.
    »Je on, ki je dal Jagnje, tebe dal?« se sprašuje avtorica. Na fotografiji delo Isaac van Amburgh in njegove živali (1839) slikarja Edwina Landseerja. FOTO: Royal Collection/Wikimedia Commons
    Galerija
    »Je on, ki je dal Jagnje, tebe dal?« se sprašuje avtorica. Na fotografiji delo Isaac van Amburgh in njegove živali (1839) slikarja Edwina Landseerja. FOTO: Royal Collection/Wikimedia Commons
    Pia Prezelj
    9. 9. 2025 | 10:22
    9. 9. 2025 | 10:23
    5:14
    V nadaljevanju preberite: 

    Brati Žalostnega tigra pomeni spuščati se v pekel z odprtimi očmi, je dejala Nobelova nagrajenka Annie Ernaux, tudi sama poznavalka pekla, ki iz zasebnega curlja v javno. In imela je prav. Neige Sinno na meji med leposlovjem in stvarno literaturo dogodke svojega življenja razpira z jasnostjo in ostrino, ob tem pa bralca z nelinearno, spiralno pripovedjo umešča v samo središče zlorab in njihove mučne brezizhodnosti, občutka, ki se zaredi v telesu in duhu otroka, žrtve.

    romanknjigaliteraturaspolne zlorabeposilstvoFrancijasojenje

